نفى المتحدث باسم الأحوال المدنية، محمد الجاسر، ما تردد من قائمة أسماء ممنوعة والمطالبة بتغييرها خلال 30 يومًا. وقال الجاسر لـ"سبق": "ما يتم تداوله حول صدور بيان بقائمة أسماء ممنوعة ووجوب تغيير الاسم خلال ثلاثين يومًا لتفادي إيقاف الخدمات غير صحيح، ونأمل أخذ المعلومات من المصادر الرسمية". يُذكر أن القائمة التي انتشرت، ضمت 50 اسمًا وهي: (عبدالنبي، عبدالرسول، عبدالمعين، عبدالناصر، عبدالمصلح، جبريل، نبي، نبيه، أمير، سمو، المملكة، ملكة، مملكة، تبارك، نردين، مايا، ليندا، بسملة، تولين، ارم، ناريج، ريتال، ساندي، راما، تالين، إيلان، الاس، اينار، لوران، ملكتينا، لارين، كبريال، لورين، بنيامين، ناريس، يارا، سيتاف، إيلين، برلاند، تيلاج، بره، أبرار، ملاك، إيمان، بيان، بسيل، رياام، كارمن، نانسي، لارا).

الأحوال المدنية لـ"سبق": قائمة الـ 50 اسمًا الممنوعة والمطلوب تغييرها غير صحيحة محمد حضاض سبق 2017-10-08 نفى المتحدث باسم الأحوال المدنية، محمد الجاسر، ما تردد من قائمة أسماء ممنوعة والمطالبة بتغييرها خلال 30 يومًا.



وقال الجاسر لـ"سبق": "ما يتم تداوله حول صدور بيان بقائمة أسماء ممنوعة ووجوب تغيير الاسم خلال ثلاثين يومًا لتفادي إيقاف الخدمات غير صحيح، ونأمل أخذ المعلومات من المصادر الرسمية".



يُذكر أن القائمة التي انتشرت، ضمت 50 اسمًا وهي: (عبدالنبي، عبدالرسول، عبدالمعين، عبدالناصر، عبدالمصلح، جبريل، نبي، نبيه، أمير، سمو، المملكة، ملكة، مملكة، تبارك، نردين، مايا، ليندا، بسملة، تولين، ارم، ناريج، ريتال، ساندي، راما، تالين، إيلان، الاس، اينار، لوران، ملكتينا، لارين، كبريال، لورين، بنيامين، ناريس، يارا، سيتاف، إيلين، برلاند، تيلاج، بره، أبرار، ملاك، إيمان، بيان، بسيل، رياام، كارمن، نانسي، لارا).



08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439 11:03 PM

الأحوال المدنية لـ"سبق": قائمة الـ 50 اسمًا الممنوعة والمطلوب تغييرها غير صحيحة "الجاسر": نأمل أخذ المعلومات من المصادر الرسمية





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نفى المتحدث باسم الأحوال المدنية، محمد الجاسر، ما تردد من قائمة أسماء ممنوعة والمطالبة بتغييرها خلال 30 يومًا.



وقال الجاسر لـ"سبق": "ما يتم تداوله حول صدور بيان بقائمة أسماء ممنوعة ووجوب تغيير الاسم خلال ثلاثين يومًا لتفادي إيقاف الخدمات غير صحيح، ونأمل أخذ المعلومات من المصادر الرسمية".



يُذكر أن القائمة التي انتشرت، ضمت 50 اسمًا وهي: (عبدالنبي، عبدالرسول، عبدالمعين، عبدالناصر، عبدالمصلح، جبريل، نبي، نبيه، أمير، سمو، المملكة، ملكة، مملكة، تبارك، نردين، مايا، ليندا، بسملة، تولين، ارم، ناريج، ريتال، ساندي، راما، تالين، إيلان، الاس، اينار، لوران، ملكتينا، لارين، كبريال، لورين، بنيامين، ناريس، يارا، سيتاف، إيلين، برلاند، تيلاج، بره، أبرار، ملاك، إيمان، بيان، بسيل، رياام، كارمن، نانسي، لارا).

