الأخضر الشاب يتعادل في ثاني مبارياته ببطولة أنطاليا الدولية

تعادل المنتخب الوطني للشباب مع نظيره منتخب السودان بثلاثة أهداف لمثلها، وذلك في ثاني مباراة للأخضر ضمن بطولة أنطاليا الدولية لكرة القدم، التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية .

وسجّل أهداف الأخضر الشاب (منصور المولد وفهد الرشيدي وناصر الدوسري).

وأشرك الجهاز الفني في المنتخب بقيادة الوطني سعد الشهري عددًا من اللاعبين؛ وذلك للوقوف على جاهزيتهم وعطائهم الفني.

وكان الأخضر الشاب قد فاز في مباراته الأولى أمام أذربيجان بهدف من دون رد.

ويستعد المنتخب الوطني للشباب للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عامًا، التي ستقام في كوريا الجنوبية في شهر مايو المقبل.