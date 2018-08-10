الأخضر الشاب يواجه الجزائر وديًّا غدًا

يختتم منتخبنا الوطني لدرجة الشباب يوم غدٍ الأربعاء مبارياته الودية المقامة ضمن معسكره الإعدادي في تونس الذي يأتي ضمن مراحل الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2018م، التي يستضيف خلالها الأخضر مباريات مجموعته الرابعة مطلع شهر نوفمبر المقبل في الخبر.

ويلتقي منتخبنا الشاب شقيقه منتخب الجزائر في المباراة الودية الثانية خلال مجريات المعسكر، وذلك على الملعب الأولمبي بالمنزه؛ حيث تمكن الأخضر من الفوز في اللقاء الودي الأول الذي أقيم الأحد الماضي بنتيجة "5/1".

وكان الأخضر قد خاض ثلاث مباريات ودية ضد شقيقه المنتخب العراقي يومي 27 و30 يوليو الماضي، فاز في المباراة الأولى بنتيجة "4/2"، وخسر الثانية بنتيجة "3/2"، كما خاض لقاءً وديًّا ثالثًا ضد شقيقه المنتخب الليبي وانتهى بالتعادل بهدف لمثله لكلا المنتخبين.



من جهة أخرى، عاود منتخبنا تدريباته اليومية بعد الفترة الحرّة التي منحها المدرب "خالد العطوي" للاعبين؛ حيث اختتم الأخضر تدريباته اليومية بإجراء اللاعبين مرانًا خفيفًا عمد فيه مدرب الأخضر إلى إخضاع اللاعبين لعدد من التدريبات اللياقية والتكتيكية استعدادًا للمباراة.

يذكر أن معسكر منتخبنا الوطني لدرجة الشباب يختتم يوم الجمعة المقبل.

