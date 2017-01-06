الأخضر في أبوظبي: إنفلونزا و٣ إصابات وتدريبات خاصة

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته في المعسكر الخارجي المقام حاليًا في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م.



وعمد المدير الفني الهولندي بيرت فان مارفيك إلى تقسيم التدريبات إلى حصتين تدريبيتين (صباحية ومسائية). وركز بيرت فان مارفيك في الحصة التدريبية الصباحية التي أُجريت على ملعب القوات المسلحة بأبوظبي على تكثيف التمارين اللياقية وتنويعها؛ إذ استهلها بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير القصير والطويل، ثم تمرين لياقي باستخدام الكرة، اعتمد على التمرير والحركة السريعة.

وفي الحصة التدريبية المسائية التي أُجريت على ملاعب التدريب بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي بدأت التدريبات بالجري حول الملعب، بعدها خضع لاعبو المنتخب لاختبار لياقي باستخدام أجهزة القياس؛ ليجري بعدها تمرين التمرير القصير والطويل؛ ليتجه بعدها المدير الفني بيرت فان مارفيك لإجراء تمرين الاحتفاظ بالكرة والاستحواذ.

وعلى صعيد متصل، لم يشارك في الحصتين التدريبيتين اللاعب منصور الحربي لتعرضه لإنفلونزا، وحاجته للراحة، فيما اكتفى الثنائي عساف القرني ونايف هزازي بتمارين خاصة في الفترتين الصباحية والمسائية في النادي الصحي برفقة الجهاز الطبي للمنتخب. هذا، ولم يكمل اللاعب وليد عبدالله الحصة التدريبية الصباحية لشعوره ببعض الألم في عضلات الظهر، فيما اكتفى بتمارين خاصة في الفترة المسائية في الملعب مع الجهاز الفني. وأخيرًا فضل بيرت فان مارفيك إراحة الثنائي فهد المولد وسلمان الفرج بعد الاختبار اللياقي؛ لشعور المولد بالألم في العضلة الضامة، وشعور الفرج بالألم في أصبع قدمه.

تدريبات الغد

سيجري المنتخب السعودي يوم غد السبت حصتين تدريبيتين (صباحية ومسائية). وستجرى الحصة التدريبية المسائية عند الساعة الـ 15: 4 عصرًا بتوقيت إمارة أبوظبي على ملاعب التدريب بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.