"الأخضر".. هزازي وعساف يجريان أشعة رنين لإصابتيهما .. و٤ لاعبين يواصلون تدريباتهم الخاصة

في اليوم الثاني لمعسكر أبو ظبي

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم بحصة تدريبية على إستاذ مدينة زايد الرياضية بأبوظبي ضمن برنامجه الإعدادي للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا .

بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب بعدها تمارين الإحماء باستخدام الكرة بعدها التمرير ليعمد بعدها المدير الفني فان مارفيك على تقسيم اللاعبين لمجموعات صغيره على منتصف مساحة الملعب بمشاركة حراس المرمى .

وعلى صعيد متصل شارك اللاعب منصور الحربي في التدريبات الجماعية فما واصل اللاعب فهد المولد التمارين الخاصة في الملعب برفقة الجهاز الطبي وأكتفى اللاعب ناصر الشمراني بتمارين خاصة في النادي الصحي لشعوره ببعض الألم في عضلة الساق وأجرى الثنائي عساف القرني ونايف هزازي عصر اليوم أشعة رنين في موضع إصابة كلاً منهما .

وكان المنتخب السعودي قد أجرى صباح اليوم السبت حصة تدريبه على ملاعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي ضمن برنامجه الإعدادي للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وبدأت حصة اليوم بالجري حول الملعب ثم تلتها عدد من التمارين اللياقية المتنوعة والتي استخدم فيها الجهاز الفني الأقماع قبل أن يعمد مارفيك المدير الفني للفريق لتقسيم اللاعبين الى مجموعات في مربعات صغيرة باستخدام الكرة ليطبق بعدها عدد من الجمل الفنية التي تهتم بالجانب الدفاعي مقابل الجانب الهجومي على عدة مراحل .

وشهد تدريب اليوم مشاركة الحارس وليد عبد الله فيما واصل الثنائي عساف القرني ونايف هزازي تدريباتها الخاصة في النادي الصحي بجانب الجهاز الطبي للمنتخب فيما اكتفى اللاعب فهد المولد بتدريبات خاصة في النادي الصحي وسلمان الفرج بتدريبات خاصة في الملعب برفقة الجهاز الطبي .

وسيعاود المنتخب السعودي تدريباته يوم غداً الأحد بحصتين تدريبيتين صباحية و مسائية حيث ستجرى الحصة التدريبية المسائية عند الساعة 15 : 4 عصراً بتوقيت أبوظبي على ملاعب التدريب بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي .