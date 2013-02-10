"الأخضر" يتراجع ٨ مراكز في تصنيف الفيفا.. ترتيبه 56 عالمياً

تَرَاجَعَ المنتخب السعودي لكرة القدم للمركز ٥٦ في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الصادر اليوم.

يُذكر أنه في آخر تصنيف صدَر عن الفيفا في يناير الماضي، احتل "الأخضر" المركز ٤٨.

وحصد "الأخضر" في الترتيب الصادر اليوم (613) نقطة، وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية؛ حيث تَصَدّر المنتخبات الآسيوية منتخبُ إيران، ثم كوريا الجنوبية، ثم اليابان، ثم أستراليا.

وعلى صعيد المنتخبات العالمية، استمرت الأرجنتين في المركز الأول، ثم البرازيل ثانياً؛ بينما جاءت ألمانيا في المركز الثالث في التصنيف.