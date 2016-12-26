"الأخضر" يستعد لـ"تايلاند" و"العراق" بمواجهة منتخب مغمور.. ويعلن أسماء اللاعبين الجمعة

يعلن الهولندي فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الجمعة المقبلة، قائمة لاعبي الأخضر التي تستعد للمشاركة في معسكر يقام بدولة الإمارات استعداداً للجولتين السادسة والسابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠١٨.

وأعلنت إدارة المنتخب السعودي على أن الأخضر سيلعب مباراتين وديتين في معسكر الفريق المقبل في أبوظبي، والمقرر عقده في أوائل يناير 2017، .

وسيواجه الأخضر السعودي، المنتخب السلوفيني في العاشر من يناير المقبل، فيما يلتقي المنتخب الكمبودي في الرابع عشر من الشهر ذاته.

ويحتل منتخب كمبوديا مرتبة متأخرة جدا حيث يحل في المركز ١٧٣ في آخر تصنيف للفيفا.

هذا وستكون مباراة الأخضر المقبلة في التصفيات أمام تايلاند في 23 مارس تعقبها مباراته مع العراق في الـ28 من الشهر ذاته، ثم يلتقي أستراليا في 8 يونيو المقبل يعقبها الإمارات في 31 أغسطس واليابان في 5 سبتمبر.