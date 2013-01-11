الأخضر يلتقي سلوفينيا غداً في أول اختبار ودي

قناة أبو ظبي الرياضية تنقل المواجهة

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غداً الثلاثاء أولى مواجهاته الودية في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية " أبوظبي " أمام منتخب سلوفينيا على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي في مباراة منقولة عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

وتأتي هذه المواجهة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي استعداداً لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م.

يذكر أن اللجنة المنظمة للمواجهة ستطرح تذاكر المواجهة مبكراً عند نقاط البيع الخاصة باستاد مدينة زايد الرياضية، كما سيتم تخصيص منطقة مخصصة للعوائل عند البوابة رقم 5.

تدريبات الأخضر

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الاثنين بحصة تدريبية مسائية على ملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي ركز من خلالها المدير الفني بيرت فان مارفيك على الجوانب التكتيكية حيث انطلقت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب بعدها تمارين الإحماء باستخدام الأقماع بعدها تمرين التمرير المتنوع من مسافات مختلفة ليشرع بعدها بيرت فان مارفيك على تقسيم اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمرين الكرات الثابتة من اتجاهات مختلفة.

وعلى صعيد متصل شارك اللاعب نواف العابد في التدريبات الجماعية فيما واصل اللاعب سلمان المؤشر التمارين الخاصة في النادي الصحي.

هوساوي يتحدث للإعلام

وصف لاعب خط دفاع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عمر هوساوي المواجهة الودية أمام منتخب سلوفينيا بالهامة وقال: دائماً المواجهات الودية تحمل أهمية كبيرة كونها فرصة للوقوف على الاستعدادات وفرصة لتعزيز النقاط الإيجابية التي نمتلكها لذلك تعني لنا هذه المواجهة أهمية كبيرة من خلال تحقيق الاستفادة الكاملة من وراء لعب هذه المواجهة. وعن المعسكر الحالي المقام في أبوظبي رد قائلاً: فترة ماضية كانت مفيدة للغاية فالعمل كان متكاملاً ما بين جميع الحصص التدريبية لذلك حجم الاستفادة كان كبيراً.