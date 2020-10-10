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الأخضر ينهي تحضيراته لمواجهة غانا وديًا

اختتم المنتخب الوطني الأول مساء اليوم الاثنين تدريباته اليومية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة استعدادًا لمواجهة يوم غدٍ الثلاثاء أمام منتخب غانا ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2018.


وعمد المدير الفني للمنتخب الوطني إدغاردو باوزا خلال الحصة التدريبية التي حضرها رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي عادل بن محمد عزت إلى توزيعها على فترتين بواقع ساعة لكل فترة.
وقسّم باوزا اللاعبين إلى مجموعتين ضمت الأولى اللاعبين الذين سيكونون خارج قائمة مواجهة غانا، حيث انطلقت تدريباتهم بتمارين لياقية ليجري بعدها تقسيمه على ربع مساحة الملعب ركز على اللعب السريع.


وكانت تدريبات المجموعة الثانية التي ضمت اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في لقاء منتخب غانا بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء، قبل أن يفرض تمارين تكتيكية تركزت على تنويع صناعة الهجمة والكرات الثابتة. واختتم باوزا الحصة التدريبية بمناورة نفذ من خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر ينهي تحضيراته لمواجهة غانا وديًا
سبق

اختتم المنتخب الوطني الأول مساء اليوم الاثنين تدريباته اليومية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة استعدادًا لمواجهة يوم غدٍ الثلاثاء أمام منتخب غانا ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2018.


وعمد المدير الفني للمنتخب الوطني إدغاردو باوزا خلال الحصة التدريبية التي حضرها رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي عادل بن محمد عزت إلى توزيعها على فترتين بواقع ساعة لكل فترة.
وقسّم باوزا اللاعبين إلى مجموعتين ضمت الأولى اللاعبين الذين سيكونون خارج قائمة مواجهة غانا، حيث انطلقت تدريباتهم بتمارين لياقية ليجري بعدها تقسيمه على ربع مساحة الملعب ركز على اللعب السريع.


وكانت تدريبات المجموعة الثانية التي ضمت اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في لقاء منتخب غانا بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء، قبل أن يفرض تمارين تكتيكية تركزت على تنويع صناعة الهجمة والكرات الثابتة. واختتم باوزا الحصة التدريبية بمناورة نفذ من خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
12:17 AM

الأخضر ينهي تحضيراته لمواجهة غانا وديًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم المنتخب الوطني الأول مساء اليوم الاثنين تدريباته اليومية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة استعدادًا لمواجهة يوم غدٍ الثلاثاء أمام منتخب غانا ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2018.


وعمد المدير الفني للمنتخب الوطني إدغاردو باوزا خلال الحصة التدريبية التي حضرها رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي عادل بن محمد عزت إلى توزيعها على فترتين بواقع ساعة لكل فترة.
وقسّم باوزا اللاعبين إلى مجموعتين ضمت الأولى اللاعبين الذين سيكونون خارج قائمة مواجهة غانا، حيث انطلقت تدريباتهم بتمارين لياقية ليجري بعدها تقسيمه على ربع مساحة الملعب ركز على اللعب السريع.


وكانت تدريبات المجموعة الثانية التي ضمت اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في لقاء منتخب غانا بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء، قبل أن يفرض تمارين تكتيكية تركزت على تنويع صناعة الهجمة والكرات الثابتة. واختتم باوزا الحصة التدريبية بمناورة نفذ من خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.

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