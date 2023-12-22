"الأخضر" ينهي 2016 في المركز 54 ضمن تصنيف "الفيفا"

أفضل عاشر منتخب من حيث الارتقاء وحصد 605 نقاط

أنهى المنتخب السعودي عام 2016 في المركز 54 ضمن تصنيف الفيفا الذي صدر اليوم، حيث حقق أفضل عاشر منتخب من حيث الارتقاء في 2016، وحصد 605 نقاط.

وكان الأخضر في المركز (56) الشهر الماضي، وفي المركز (80) بداية عام 2016 ليصعد منذ بداية العام (26) مركزاً, وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية حيث تصدر المنتخبات الآسيوية منتخب إيران ثم كوريا الجنوبية ثم اليابان ثم أستراليا.

وسيُنهي منتخب الأرجنتين العام على عرش الترتيب العالمي، حيث حافظ الألبيسليستي على الصدارة في النسخة الأخيرة من التصنيف العالمي FIFA/Coca- Cola لعام 2016، متقدماً على جاره البرازيلي صاحب المركز الثاني. وبذلك تمكن "ميسي" ورفاقه من خطف لقب "فريق العام" من المنتخب البلجيكي، الذي أزاحوه من القمة في أبريل من هذه السنة، ليظل الأرجنتينيون منفردين بالمركز الأول على مدى النسخ الثماني اللاحقة من الترتيب، منتشين بتحقيق 10 انتصارات من أصل 15 مباراة خاضوها خلال عام 2016، مقابل ثلاث هزائم فقط وتعادلين.

ووفق موقع "الفيفا" فإذا كان فريق إدجاردو باوزا هو تاسع أفضل فريق من حيث الارتقاء على سلم الترتيب عام 2016، فإن جائزة "الفريق الأكثر ارتقاءً" -أي الذي كسب أكبر عدد من النقاط في جدول الترتيب منذ ديسمبر 2015- كانت هذا العام من نصيب المنتخب الفرنسي، وصيف بطل كأس الأمم الأوروبية، الذي حقق 13 انتصاراً في 17 مباراة خلال عام 2016، مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة وحيدة، لعلها الأكثر مرارة بالنسبة للديوك وجماهيرهم منذ سنوات، بعدما سقط أصحاب الضيافة أمام البرتغال في النهائي القاري خلال الوقت الإضافي.

وفي الواقع، لقي الأرجنتينيون نفس المصير بعد هزيمتهم في نهائي كوبا أمريكا المئوية أمام تشيلي بركلات الترجيح في يونيو، وعلى الرغم من هذه التجربة السلبية المشتركة، ها هما المنتخبان الفرنسي والأرجنتيني يشتركان الآن في إنجاز تاريخي سيظل منقوشاً بالخط العريض في سجلات التصنيف العالمي، من خلال الجائزة التي نالها كل منهما؛ تقديراً لنتائجهما الباهرة خلال عام 2016.

وبما أن الساحة الدولية لم تشهد سوى 15 مباراة على صعيد المنتخبات "أ" في فئة الرجال منذ إصدار النسخة السابقة من التصنيف العالمي، لم تُسجَّل سوى تغييرات طفيفة هذا الشهر، حيث لم تكن هناك تحركات داخل قائمة العشرة الأوائل التي لم ينضم إليها أي وافد جديد. فالرابح الأكبر هذا الشهر رواندا (92، +9). وفي المقابل، لم تحقق سوى ثلاثة فرق أخرى قفزة بأكثر من خمس مراتب منذ نسخة نوفمبر، ويتعلق الأمر بكل من إندونيسيا (171، +8)، وميانمار (159، +7)، وإستونيا (116، +6).

وفيما يتعلق بالفرق الأكثر تحقيقاً للمراتب على جدول الترتيب هذا العام، تُعتبر غينيا بيساو (68، +78 مرتبة منذ ديسمبر 2015) وكوراساو (75، +76 مرتبة منذ ديسمبر 2015) أكبر الفائزين خلال 2016. فقد عاش أبناء غرب إفريقيا سنة ممتازة بتأهّلهم إلى كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخهم، بينما حققت الجزيرة الكاريبية الصغيرة نتائج إيجابية في التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس الكاريبي والكأس الذهبية، اللتين ستقامان العام المقبل، علماً بأن كلا الفريقين وجدا أيضاً موطئ قدم بين العشرة الأوائل في ترتيب الفرق الأكثر ارتقاءً، من حيث النقاط المكتسبة.

أما على مستوى التوزيع القاري، فقد اتخذت قائمة الخمسين الأوائل عى جدول الترتيب شكلاً مختلفاً، مقارنة مع هذه المرحلة من العام الماضي، حيث عزّزت آسيا مكانتها بعدما أصبحت ممثلة بأربعة فرق الآن في نادي الخمسين الأوائل (+3)، على حساب أوروبا (28، -1)، وإفريقيا (7، -1)، وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (3، -1). ومن جهتها، حافظت أمريكا الجنوبية على مكانتها العالية، حيث بقيت ممثلة بما لا يقل عن 80 في المائة من منتخباتها في قائمة الخمسين الأوائل (ثمانية فرق، وهو نفس الرقم المسجل في ديسمبر 2015).