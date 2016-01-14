الأخضر يواجه "كمبوديا" ودياً غداً.. والمسيليم يكتفي بالتدريبات الخاصة

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء يوم غد السبت ثاني مواجهاته الودية في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية "أبوظبي" أمام منتخب كمبوديا على ملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

وتأتي هذه المواجهة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي استعداداً لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م .

يذكر أن اللجنة المنظمة للمواجهة ستطرح تذاكر المواجهة مبكراً عند نقاط البيع الخاصة بملعب مدينة زايد الرياضية .



تدريبات الأخضر

من جانبه، واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الجمعة بحصة تدريبية مسائية على ملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي ركز من خلالها المدير الفني بيرت فان مارفيك على الجوانب التكتيكية وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب بعدها تمارين الإحماء باستخدام الأقماع، بعدها تمرين التمرير ليعمد بعدها بيرت فان مارفيك على تقسيم اللاعبين لمجموعتين، ليجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب واختتمت الحصة التدريبية بتمرين الكرات الثابتة من اتجاهات مختلفة نحو المرمى.

وعلى صعيد متصل واصل اللاعب ياسر المسيليم التمارين الخاصة به في النادي الصحي.



