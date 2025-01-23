الأربعاء المقبل.. "الاتصالات" تنظّم ملتقى "تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع"

لبناء شراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم نمو المستثمرين المحليين في ضوء رؤية 2030

تنظم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحت عنوان "تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع"، يوم الأربعاء المقبل بمقر الهيئة بمدينة الرياض.

ويركّز الملتقى على بناء شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، لتطوير القطاع ودعم نمو المستثمرين المحليين، في ضوء ما تَضَمّنته رؤية المملكة 2030.

وقالت الهيئة: إن الملتقى سيشهد ثلاث جلسات تتناول مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبيئة التنظيمية، وفرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز وحماية المنافسة. وستنطلق جلسات الملتقى عند الساعة التاسعة صباحاً.

ودعت الهيئة الراغبين في حضور فعاليات الملتقى إلى التسجيل؛ من خلال موقعها الإلكتروني www.citc.gov.sa، كما أشارت إلى وجود أماكن مخصصة للنساء.