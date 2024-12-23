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"الأرصاد": أمطارٌ رعديّة على تبوك وحائل والجوف والشمالية والمدينة

سحبٌ على مرتفعات عسير وجازان والباحة ومكة المكرّمة تشمل السواحل

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم،  هطول أمطار رعديّة على مناطق: تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنوّرة؛ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار, في حين تستمر فرصة تكوُّن السُّحب الرعديّة على مرتفعات: عسير، جازان، الباحة، مكة المكرّمة؛ تشمل السواحل الجنوبية منها، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المُثارة على الأجزاء الشرقية لمنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
 
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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"الأرصاد": أمطارٌ رعديّة على تبوك وحائل والجوف والشمالية والمدينة
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم،  هطول أمطار رعديّة على مناطق: تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنوّرة؛ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار, في حين تستمر فرصة تكوُّن السُّحب الرعديّة على مرتفعات: عسير، جازان، الباحة، مكة المكرّمة؛ تشمل السواحل الجنوبية منها، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المُثارة على الأجزاء الشرقية لمنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
 
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
01:05 PM
سحبٌ على مرتفعات عسير وجازان والباحة ومكة المكرّمة تشمل السواحل

"الأرصاد": أمطارٌ رعديّة على تبوك وحائل والجوف والشمالية والمدينة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم،  هطول أمطار رعديّة على مناطق: تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنوّرة؛ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار, في حين تستمر فرصة تكوُّن السُّحب الرعديّة على مرتفعات: عسير، جازان، الباحة، مكة المكرّمة؛ تشمل السواحل الجنوبية منها، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المُثارة على الأجزاء الشرقية لمنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
 
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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