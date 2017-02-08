"الأرصاد": احتمالية هطول أمطار على جدة الليلة وصباح الخميس

قالت إنها ستكون من خفيفة إلى متوسطة

حذَّرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة من احتمالية هطول أمطار على محافظة جدة الليلة وصباح غد.



وقال الناطق باسم الهيئة حسين القحطاني لـ"سبق" أن احتمالية هطول الأمطار على جدة ما زالت مهيأة - بمشيئة الله - هذه الليلة وصباح غد الخميس، والتوقعات تشير إلى أنها من خفيفة إلى متوسطة، وتشمل الساحل الغربي، ومنه جدة.



وأكد القحطاني أن الهيئة تتابع الحالة الجوية على مدى الـ 24 ساعة، مشيرًا إلى أنه قد تم التنسيق مع الجهات المختصة حيال تفاصيل الحالة وفقًا للخطة المتبعة في ذلك.

