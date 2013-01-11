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"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بمناطق عدة

نشاط في الرياح السطحية .. سماء غائمة جزئياً على شمال المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً في الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط وغرب المملكة, وسماءً غائمة جزئياً على شمال المملكة, فيما يُتوقع الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة على غرب وشمال غرب المملكة.

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بمناطق عدة
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً في الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط وغرب المملكة, وسماءً غائمة جزئياً على شمال المملكة, فيما يُتوقع الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة على غرب وشمال غرب المملكة.

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
09:28 AM
نشاط في الرياح السطحية .. سماء غائمة جزئياً على شمال المملكة

"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بمناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً في الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط وغرب المملكة, وسماءً غائمة جزئياً على شمال المملكة, فيما يُتوقع الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة على غرب وشمال غرب المملكة.

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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