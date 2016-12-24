"الأرصاد": الأمطار الرعديّة تتواصل بـ 6 مناطق مصحوبة برياح مغبرة

توقّعت تكوُّن الضباب على شمال المملكة خلال الليل والصباح الباكر

توقّعت هيئة الأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعديّة على مناطق: تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية؛ يمتد إلى منطقة المدينة المنوّرة مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار.

وقالت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت: تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مكة المكرّمة والمرتفعات الجنوبية الغربية مع احتمالية تكوُّن الضباب على شمال المملكة خلال الليل والصباح الباكر.