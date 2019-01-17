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"الأرصاد": انخفاضٌ في درجات الحرارة بمناطق عدة بالمملكة

تصحبه رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية .. سحبٌ رُكاميّة

توقّعت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على مناطق شمال وشرق ووسط المملكة مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية على أجزاءٍ من تلك المناطق.

 

وأضافت: تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرُكاميّة على منطقتَيْ عسير والباحة، ويُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال المملكة وشرقها.

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة  10 - 35 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول مساءً إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": انخفاضٌ في درجات الحرارة بمناطق عدة بالمملكة
سبق

توقّعت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على مناطق شمال وشرق ووسط المملكة مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية على أجزاءٍ من تلك المناطق.

 

وأضافت: تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرُكاميّة على منطقتَيْ عسير والباحة، ويُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال المملكة وشرقها.

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة  10 - 35 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول مساءً إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
10:34 AM
تصحبه رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية .. سحبٌ رُكاميّة

"الأرصاد": انخفاضٌ في درجات الحرارة بمناطق عدة بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّعت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على مناطق شمال وشرق ووسط المملكة مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية على أجزاءٍ من تلك المناطق.

 

وأضافت: تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرُكاميّة على منطقتَيْ عسير والباحة، ويُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال المملكة وشرقها.

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة  10 - 35 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول مساءً إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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