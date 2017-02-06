"الأرصاد" تتوعد بملاحقة هواة الطقس ومجتهدي توقعات المناخ بالعقوبات

القحطاني: جهات وأشخاص غير مسؤولين يُحدثون البلبلة

توعدت ‏هيئة الأرصاد والبيئة بملاحقة هواة الطقس ومجتهدي توقعات المناخ على مواقع التواصل، من خلال نظام جديد لتنظيم عمل الأرصاد بالسعودية، يتضمن عقوبات على من يقدمونها دون ترخيص أو اختصاص.



وأكد حسين القحطاني، المتحدث باسم الهيئة، لبرنامج (تفاعلكم) أن الهدف من النظام هو الحد من التشويش وإطلاق المعلومات جزافًا من جهات وأشخاص غير مسؤولين، تُحدث البلبلة في المجتمع. لافتًا إلى أن هواة الطقس ومقدمي التقارير المناخية عبر منصات التواصل الاجتماعي هدفهم الظهور الإعلامي دون تحمُّل تبعات أو مسؤوليات ما يقدمونه من معلومات مغلوطة، قد يكون لها انعكاسات سلبية اجتماعيًّا واقتصاديًّا ونفسيًّا على المجتمع.

