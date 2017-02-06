"الأرصاد" تتوقّع أمطاراً متفرقة بمناطق عدة .. وتؤكّد: سحب رعدية وسماء غائمة

ضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على مرتفعات عسير والباحة والطائف

توقعت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على المناطق الغربية والوسطى والشرقية من المملكة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق: القصيم، الرياض، والشرقية.







وأضافت: كما تتكوّن السحب الرعديّة المُمطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة والأجزاء الجنوبية والشرقية لمرتفعات المدينة المنوّرة، كذلك على الأجزاء الساحلية الجنوبية من غرب وجنوب غرب المملكة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال أوقات الليل والصباح الباكر على مرتفعات: عسير، الباحة، والطائف.