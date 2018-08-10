الأرصاد تحذّر من أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة.. تبدأ غداً

قالت: تستمر حتى الخميس القادم.. ودعت إلى متابعة نشرات الطقس والإنذارات

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، وبحسب التوقعات التي تشير إلى امتداد الفاصل المداري الموسمي، يصحب ذلك كتلة رطبة تؤثر على جنوب وغرب المملكة وهطول أمطار رعدية -بمشيئة الله تعالى- تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتـربة والغبار على مرتفعات مناطق (عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة)؛ فيما تزداد فرصة هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على تلك المناطق اعتباراً من يوم الأحد.

وأفادت الهيئة بأنه لا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية للمناطق المذكورة بهطول الأمطار الرعدية والأتربة المثارة الناتجة عن التيارات الهابطة، كما يتوقع أن تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي نجران، والمدينة المنورة، كذلك على منطقتي تبوك، وحائل اعتباراً من يوم الاثنين.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، ومتابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها في الموقع الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي.