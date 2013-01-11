"الأرصاد" تنبّه إلى تدني الرؤية بسبب الضباب على "الشرقية"

نبهت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب على مدن المنطقة الشرقية، مفيدة بأن "الحالة تبدأ من الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم".



من جهة أخرى، دعت قيادة أمن الطرق بالمنطقة الشرقية سائقي المركبات إلى توخي الحذر، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، قبل وأثناء القيادة بالطرق السريعة، وداخل المدن.



وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي: "نظرًا لما تشهده المنطقة الشرقية من تقلبات مناخية مصحوبة بضباب كثيف؛ ما يؤدي إلى تدني الرؤية، وتحديدًا في ساعات الصباح الأولى، حتى شروق الشمس بفترات زمنية مختلفة، فإن قيادة أمن الطرق بالمنطقة الشرقية تشدد على سائقي المركبات بأنواعها كافة بضرورة التوقف عن القيادة بمكان آمن في المواقع متدنية الرؤية، والاستجابة لإرشادات رجال الأمن حفاظًا على سلامتهم والآخرين. مع تمنياتنا بالسلامة للجميع".

