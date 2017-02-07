"الأرصاد": تنبيه بأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح على مكة
يبدأ يوم غد ويستمر إلى الخميس ويشمل رابغ وجدة والليث والقنفذة
أصدر الإنذار المبكر التابع لهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بتوقع هطول أمطار رعدية تسبق بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسب الغبار.
وذكرت الهيئة أن التنبيه يشمل المدن الساحلية (رابغ- جدة- الليث- القنفذة) من يوم الأربعاء من الساعة السادسة مساء، وحتى الساعة 8 من يوم الخميس.
"الأرصاد": تنبيه بأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح على مكة
هادي العصيمي
سبق
2017-02-07
أصدر الإنذار المبكر التابع لهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بتوقع هطول أمطار رعدية تسبق بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسب الغبار.
وذكرت الهيئة أن التنبيه يشمل المدن الساحلية (رابغ- جدة- الليث- القنفذة) من يوم الأربعاء من الساعة السادسة مساء، وحتى الساعة 8 من يوم الخميس.
07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
06:19 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
09:38 AM
يبدأ يوم غد ويستمر إلى الخميس ويشمل رابغ وجدة والليث والقنفذة
"الأرصاد": تنبيه بأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح على مكة
أصدر الإنذار المبكر التابع لهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بتوقع هطول أمطار رعدية تسبق بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسب الغبار.
وذكرت الهيئة أن التنبيه يشمل المدن الساحلية (رابغ- جدة- الليث- القنفذة) من يوم الأربعاء من الساعة السادسة مساء، وحتى الساعة 8 من يوم الخميس.