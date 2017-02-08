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"الأرصاد": رياح سطحية مُثيرة للأتربة بهذه المواقع

توقّعت سحباً مُمطرة بمرتفعات جازان وعسير ومكة

توقّعت "الأرصاد" أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية؛ تمتد إلى منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك.

 

وقالت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم: تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة، تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية من جنوب غرب المملكة.

 

 كما يُتوقع أن يمتد تأثير السحب الرعديّة خلال أوقات الليل ونهار الغد، على الأجزاء الساحلية لوسط البحر الأحمر وشماله.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح سطحية مُثيرة للأتربة بهذه المواقع
سبق

توقّعت "الأرصاد" أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية؛ تمتد إلى منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك.

 

وقالت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم: تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة، تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية من جنوب غرب المملكة.

 

 كما يُتوقع أن يمتد تأثير السحب الرعديّة خلال أوقات الليل ونهار الغد، على الأجزاء الساحلية لوسط البحر الأحمر وشماله.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
10:38 AM
توقّعت سحباً مُمطرة بمرتفعات جازان وعسير ومكة

"الأرصاد": رياح سطحية مُثيرة للأتربة بهذه المواقع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,451

توقّعت "الأرصاد" أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية؛ تمتد إلى منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك.

 

وقالت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم: تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة، تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية من جنوب غرب المملكة.

 

 كما يُتوقع أن يمتد تأثير السحب الرعديّة خلال أوقات الليل ونهار الغد، على الأجزاء الساحلية لوسط البحر الأحمر وشماله.

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