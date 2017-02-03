"الأرصاد": رياحٌ سطحيّة مُصاحبة لكتلة باردة على وسط وشرق وجنوب وغرب المملكة

مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المصاحبة للكتلة الباردة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق وجنوب وغرب المملكة، وسماء غائمة جزئياً على جنوب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى شمالية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 60 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر مائج.