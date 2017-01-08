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"الأرصاد": رياحٌ مغبرة بالمدينة وحائل والقصيم تمتد للدوادمي

قالت: انخفاضٌ في درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها

توقّعت هيئة الأرصاد أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنوّرة، حائل، القصيم؛ يمتد إلى الدوادمي.

 

وأضافت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم: تنخفض درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها, وتبقى السماء غائمة جزئياً على وسط المملكة وجنوبها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياحٌ مغبرة بالمدينة وحائل والقصيم تمتد للدوادمي
سبق

توقّعت هيئة الأرصاد أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنوّرة، حائل، القصيم؛ يمتد إلى الدوادمي.

 

وأضافت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم: تنخفض درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها, وتبقى السماء غائمة جزئياً على وسط المملكة وجنوبها.

08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
10:25 AM
قالت: انخفاضٌ في درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها

"الأرصاد": رياحٌ مغبرة بالمدينة وحائل والقصيم تمتد للدوادمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّعت هيئة الأرصاد أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنوّرة، حائل، القصيم؛ يمتد إلى الدوادمي.

 

وأضافت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم: تنخفض درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها, وتبقى السماء غائمة جزئياً على وسط المملكة وجنوبها.

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