"الأرصاد": رياحٌ مغبرة بالمدينة وحائل والقصيم تمتد للدوادمي

قالت: انخفاضٌ في درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها

توقّعت هيئة الأرصاد أن يستمر النشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنوّرة، حائل، القصيم؛ يمتد إلى الدوادمي.

وأضافت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم: تنخفض درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها, وتبقى السماء غائمة جزئياً على وسط المملكة وجنوبها.