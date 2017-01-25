"الأرصاد": رياح مغبرة وارتفاع في درجات الحرارة على مناطق عدة

توقّعت تكوُّن السحب الرعديّة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

قالت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم: نشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، ويصحب ذلك ارتفاعٌ في درجات الحرارة على مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

وتابعت: سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على تلك المناطق، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعديّة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.