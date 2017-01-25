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"الأرصاد": رياح مغبرة وارتفاع في درجات الحرارة على مناطق عدة

توقّعت تكوُّن السحب الرعديّة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

قالت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم: نشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، ويصحب ذلك ارتفاعٌ في درجات الحرارة على مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

 

وتابعت: سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على تلك المناطق، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعديّة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.

"الأرصاد" تنبّه إلى تدني الرؤية بسبب الضباب على "الشرقية" "الأرصاد" عن طقس الأربعاء: سماءٌ غائمة ورياحٌ سطحية نشطة طقس السبت غائم بمعظم الأنحاء .. وعوالق ترابية بمناطق عدة "الأرصاد": انخفاضٌ في درجات الحرارة بمناطق عدة بالمملكة "الأرصاد" تتوقّع: ارتفاع درجات الحرارة على مناطق المملكة "الأرصاد" تُطلق رادار حائل وأبها لتقديم أدق التوقعات للمناخ "الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة وسماء غائمة على شمال ووسط وشرق المملكة "الأرصاد": سماءٌ غائمة على معظم المملكة وسحبٌ رعديّة بـ 3 مناطق متحدث "الأرصاد": لا صحة لتعرُّض السعودية لأقوى موجة برد الأسبوع المقبل "الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة يتواصل على شمال وشرق ووسط المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مغبرة وارتفاع في درجات الحرارة على مناطق عدة
سبق

قالت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم: نشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، ويصحب ذلك ارتفاعٌ في درجات الحرارة على مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

 

وتابعت: سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على تلك المناطق، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعديّة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.

25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
10:22 AM
اخر تعديل
27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438
08:36 AM
توقّعت تكوُّن السحب الرعديّة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

"الأرصاد": رياح مغبرة وارتفاع في درجات الحرارة على مناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,961

قالت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم: نشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية، ويصحب ذلك ارتفاعٌ في درجات الحرارة على مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

 

وتابعت: سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على تلك المناطق، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعديّة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.

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