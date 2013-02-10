"الأرصاد": سحب ممطرة مصحوبة بالغبار بـ 5 مناطق بينها الرياض

قالت: رياح سطحية مثيرة للأتربة على الحدود الشمالية وحائل

توقعت هيئة الأرصاد في تقريرها عن طقس اليوم أن تستمر الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية) والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة تمتد إلى منطقتي الرياض والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأضافت: في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على تلك المناطق والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية وحائل.