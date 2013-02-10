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"الأرصاد": سحب ممطرة مصحوبة بالغبار بـ 5 مناطق بينها الرياض

قالت: رياح سطحية مثيرة للأتربة على الحدود الشمالية وحائل

توقعت هيئة الأرصاد في تقريرها عن طقس اليوم أن تستمر الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية) والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة تمتد إلى منطقتي الرياض والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأضافت: في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على تلك المناطق والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية وحائل.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب ممطرة مصحوبة بالغبار بـ 5 مناطق بينها الرياض
سبق

توقعت هيئة الأرصاد في تقريرها عن طقس اليوم أن تستمر الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية) والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة تمتد إلى منطقتي الرياض والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأضافت: في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على تلك المناطق والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية وحائل.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
09:29 AM
اخر تعديل
10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
12:25 AM
قالت: رياح سطحية مثيرة للأتربة على الحدود الشمالية وحائل

"الأرصاد": سحب ممطرة مصحوبة بالغبار بـ 5 مناطق بينها الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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31,731

توقعت هيئة الأرصاد في تقريرها عن طقس اليوم أن تستمر الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية) والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة تمتد إلى منطقتي الرياض والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأضافت: في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على تلك المناطق والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية وحائل.

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