"الأرصاد": سماءٌ غائمة بمعظم المناطق .. الغبار والضباب حاضران

فرصة لتكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة مصحوبةً برياح مُثيرة للأتربة

توقّعت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة مصحوبةً برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات الباحة ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، وتمتد إلى مناطق: القصيم وحائل وحفر الباطن.

وأضافت: لا يُستبعَد تكوُّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية وزيادة نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من شرق المملكة.