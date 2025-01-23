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"الأرصاد": سماءٌ غائمة على معظم المملكة وسحبٌ رعديّة بـ 3 مناطق

قالت: رياحٌ سطحيّة مُثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من وسط المملكة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة، كما يُتوقع تكوُّن السُّحب الرعديّة على مرتفعات: جازان وعسير والباحة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها, في حين تنشط الرياح السطحيّة المُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة.

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 40 كم/ساعة, وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، تتحوّل ليلاً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سماءٌ غائمة على معظم المملكة وسحبٌ رعديّة بـ 3 مناطق
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من وسط المملكة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة، كما يُتوقع تكوُّن السُّحب الرعديّة على مرتفعات: جازان وعسير والباحة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها, في حين تنشط الرياح السطحيّة المُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة.

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 40 كم/ساعة, وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، تتحوّل ليلاً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
10:52 AM
قالت: رياحٌ سطحيّة مُثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية

"الأرصاد": سماءٌ غائمة على معظم المملكة وسحبٌ رعديّة بـ 3 مناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من وسط المملكة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة، كما يُتوقع تكوُّن السُّحب الرعديّة على مرتفعات: جازان وعسير والباحة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها, في حين تنشط الرياح السطحيّة المُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة.

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 40 كم/ساعة, وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، تتحوّل ليلاً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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