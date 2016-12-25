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"الأرصاد" عن طقس الأحد: رياحٌ مغبرة وسماءٌ غائمة وأمطارٌ رعديّة

تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض صباحاً على الجوف وتبوك وحائل

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً في الرياح السطحيّة المُثيرة للأتربة والغبار على مناطق شمال المملكة والأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة, وسماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال المملكة ووسطها ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

 

كما يُتوقع هطول الأمطار الرعديّة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومنطقتَي القصيم وحائل؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة, وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض صباحاً على مناطق: الجوف, تبوك, حائل، والحدود الشمالية.

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية بوجه عام بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" عن طقس الأحد: رياحٌ مغبرة وسماءٌ غائمة وأمطارٌ رعديّة
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً في الرياح السطحيّة المُثيرة للأتربة والغبار على مناطق شمال المملكة والأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة, وسماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال المملكة ووسطها ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

 

كما يُتوقع هطول الأمطار الرعديّة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومنطقتَي القصيم وحائل؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة, وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض صباحاً على مناطق: الجوف, تبوك, حائل، والحدود الشمالية.

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية بوجه عام بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
09:49 AM
تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض صباحاً على الجوف وتبوك وحائل

"الأرصاد" عن طقس الأحد: رياحٌ مغبرة وسماءٌ غائمة وأمطارٌ رعديّة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً في الرياح السطحيّة المُثيرة للأتربة والغبار على مناطق شمال المملكة والأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة, وسماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال المملكة ووسطها ومنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

 

كما يُتوقع هطول الأمطار الرعديّة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومنطقتَي القصيم وحائل؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة, وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض صباحاً على مناطق: الجوف, تبوك, حائل، والحدود الشمالية.

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية بوجه عام بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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