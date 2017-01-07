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"الأرصاد" عن طقس السبت: ارتفاعٌ في درجات الحرارة ورياحٌ مغبرة

قالت: سماءٌ غائمة جزئياً على الأجزاء الشمالية من غرب المملكة ووسطها

توقّعت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن تنشط الرياح السطحيّة المُثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الجوف، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم؛ تمتد إلى الدوادمي.

 

وأضافت: يطرأ ارتفاعٌ طفيفٌ في درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم على شمال ووسط وشرق المملكة, وسماء غائمة جزئياً على الأجزاء الشمالية من غرب المملكة ووسطها.

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"الأرصاد" عن طقس السبت: ارتفاعٌ في درجات الحرارة ورياحٌ مغبرة
سبق

توقّعت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن تنشط الرياح السطحيّة المُثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الجوف، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم؛ تمتد إلى الدوادمي.

 

وأضافت: يطرأ ارتفاعٌ طفيفٌ في درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم على شمال ووسط وشرق المملكة, وسماء غائمة جزئياً على الأجزاء الشمالية من غرب المملكة ووسطها.

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
10:27 AM
قالت: سماءٌ غائمة جزئياً على الأجزاء الشمالية من غرب المملكة ووسطها

"الأرصاد" عن طقس السبت: ارتفاعٌ في درجات الحرارة ورياحٌ مغبرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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15,398

توقّعت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن تنشط الرياح السطحيّة المُثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الجوف، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم؛ تمتد إلى الدوادمي.

 

وأضافت: يطرأ ارتفاعٌ طفيفٌ في درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم على شمال ووسط وشرق المملكة, وسماء غائمة جزئياً على الأجزاء الشمالية من غرب المملكة ووسطها.

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