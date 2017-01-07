"الأرصاد" عن طقس السبت: ارتفاعٌ في درجات الحرارة ورياحٌ مغبرة

قالت: سماءٌ غائمة جزئياً على الأجزاء الشمالية من غرب المملكة ووسطها

توقّعت هيئة الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن تنشط الرياح السطحيّة المُثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الجوف، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم؛ تمتد إلى الدوادمي.

وأضافت: يطرأ ارتفاعٌ طفيفٌ في درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم على شمال ووسط وشرق المملكة, وسماء غائمة جزئياً على الأجزاء الشمالية من غرب المملكة ووسطها.