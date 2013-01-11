"الأسد" يعلن: أنا مستعد للتفاوض حول كل شيء في محادثات أستانة

إيران تكثف تحركاتها.. و"بشار" جاهز للحوار مع 91 فصيلاً معارضاً

قال رئيس النظام السوري بشار الأسد، في مقابلة نشرتها وسائل إعلام سورية رسمية اليوم، إنه مستعد للتفاوض حول كل شيء في محادثات أستانة، وذلك وفق ما نقلته "رويترز".

وكان قد أبدى "الأسد" تلهّفه لمفاوضات أستانة، وأعلن استعداده للحوار مع 91 فصيلاً معارضاً، في وقت كثفت إيران تحركاتها على الصعد كافة في سوريت، وأوفدت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إلى دمشق، وسط تقارير عن محاولتها استمالة عشائر سنية.

ومع بدئه عملية جديدة في ريف دمشق لتأمين حصة العاصمة من المياه، استقبل "الأسد" وفداً فرنسياً يضم 3 أعضاء من الجمعية الوطنية، ومجموعة من المثقفين، برئاسة النائب اليميني تييري مارياني.

ووفق "فرانس برس" فبعد لقاء استمرّ أكثر من ساعة، أعلن "مارياني" أن "الأسد" أعرب عن "تفاؤله" حيال المحادثات المرتقبة نهاية الشهر الجاري في أستانة، وأنه "يعوّل كثيراً" عليها، مؤكداً أنه "مستعد للحوار" مع 91 فصيلاً معارضاً، باستثناء تنظيم "داعش" و"جبهة فتح الشام" (النصرة سابقاً).

ونقل "مارياني"، الذي تأخّر سفره مع النائبين اليمينيين يكولا دويك وجان لاسال من حلب إلى دمشق؛ بسبب استهداف المطار بعدة قذائف، عن "الأسد" قوله: "أنا متفائل. أنا على استعداد للمصالحة شرط إلقاء أسلحتهم".