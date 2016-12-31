"الأسمرى": تحل علينا ذكرى البيعة والوطن في عزة ومنعة وتماسك

​ا​ستعرض بالتفاصيل والأرقام دعمَ القيادة لمشروعات جامعة شقراء

رفع مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور "عوض بن خزيم الأسمري" باسمه ونيابة عن إدارة الجامعة وكافة منسوبيها، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم في هذا الوطن الكريم.

وأعرب "الأسمري" عن سعادته بهذه المناسبة التي تمر على الوطن وهو يرفلُ بثياب العزة والمنعة متماسكاً في نسيجه الاجتماعي وإرثه الثقافي تحت راية التوحيد بقيادة حكيمة تضع مصلحة المواطن في أولويات اهتمامها لتحقيق التنمية المطلوبة والرفاه والأمن والأمان ورغد العيش وفق استقرار اقتصادي تضمنتها ورسمت أهدافها رؤية المملكة 2030.

وقال: تحل علينا هذه الذكرى الغالية لتولي ملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم الذي استهل عهده الميمون بجملة من القرارات التي راعت دعم جوانب التنمية والرقي بالتعليم ومؤسساته والدعم السخي لمشروعاتها التطويرية؛ كل ذلك يصب في تحقيق رفاهية المواطن وتعزيز انتمائه للكيان الشامخ المملكة العربية السعودية حرسها الله من كيد الأعداء.

وأضاف: حظيت جامعة شقراء باهتمام ودعم من القيادة الرشيدة شملت الموافقة على عدد من مشروعاتها الأكاديمية؛ من أبرزها عقود إنشاء مجمعات أكاديمية وكليات جامعية بمختلف المحافظات والمراكز الواقعة ضمن النطاق الأكاديمي للجامعة، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لإنشاء مستشفى جامعي بسعة 400 سرير جسد فيه اهتمام ولاة الأمر بالتعليم الجامعي ومكتسباته بهدف مواكبة عجلة التطوير للوصول إلى مخرجات تعليمية عالية بمستوى ريادي يدعم سوق العمل ويسهم في دفع عجلة التنمية.



وأوضح قائلًا: تعد جامعة شقراء إحدى المؤسسات الأكاديمية التي شهدت جملة من المنجزات والشواهد البارزة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي تجاوزت في عمرها السبع سنوات وعملت منذ إنشائها على خدمة أبناء 9 محافظات شمال غربي منطقة الرياض محافظات : شقراء، الدوادمي، القويعية، عفيف، حريملاء، المزاحمية، ضرماء، ثادق، مرات، ومركز ساجر. توزع الطلاب والطالبات فيها على 24 كلية علمية.

وقال "الأسمري": الجامعة تتقدم بعظيم الشكر والامتنان لله ثم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين "الأمير محمد بن نايف"، وسمو ولي ولي العهد "الأمير محمد بن سلمان" -حفظهم الله- على ما يولونه للجامعة ومشاريعها من دعم سخي واهتمام بالبنية التحتية بما يلبي حاجة المواطنين والمواطنات في المحافظات التي تشملها خدمات الجامعة وبما يسهم في رفاهيتهم، وأيضًا شكر القيادة على الدعم المستمر للجامعة من أجل تحقيق مسيرتها التطويرية وتخصيص المبالغ الضخمة والميزانيات بأرقام قياسية في سبيل تنفيذ برامج الجامعة الأكاديمية ومشاريعها الإنشائية لتسهم في تأسيس وتطوير كليات وأقسام الجامعة المختلفة؛ كان من أبرزها:

مستشفى جامعي بسعة 400 سرير بمبلغ ٣١٥ مليون ريال.



وأضاف: أعلنت الجامعة في يوم الأربعاء 24 رمضان 1437هـ، الموافق ٢٩ /٦ /٢٠١٦م، عن طرح منافسة إنشاء المستشفى الجامعي التابع لجامعة شقراء بسعة 400 سرير داخل الحرم الجامعي بالمدينة الجامعية بمحافظة شقراء، الذي سيكون محفزاً لتطوير العملية التعليمية للطلاب والطالبات على كل المستويات والأصعدة بما يمكنها من تطوير قدرات الأفراد لتعكس واقعاً مشاهداً لدى الطلاب والطالبات.



وأكد أن اعتماد مشروع المستشفى بسعة 400 سرير جاء تجسيداً لاهتمام القيادة الرشيدة ودعمها لكبرى الجامعات اتساعاً في النطاق الجغرافي، وستحدث -بمشيئة الله- نقلة نوعية وفق أعلى المواصفات والمعايير ويواكب طموحات سكان المحافظات المستفيدين من برامج الجامعة التعليمية.



وتابع: سيكون مقر المستشفى الجامعي وفق المحدد له من إدارة الجامعة: داخل المدينة الجامعية بمحافظة شقراء بسعة 400 سرير، الذي يعد الأكبر سعة بالمقارنة بالمستشفيات المجاورة؛ حيث حددت لإنجازه مدة ثلاث سنوات.



وكشف مدير جامعة شقراء عن أهم هذه المشروعات، وهي:

أولاً: المدينة الجامعية بشقراء:

1. إنشاء كلية العلوم والآداب بشقراء في المدينة الجامعية، بـ"94" مليون ريال، على أرض مساحتها "38000" م2. يتسع مبنى الكلية لـ"3000" طالب و"200" عضو هيئة تدريس في تخصصات علمية وأدبية.

2. إنشاء كلية التربية وتجهيزها بتكلفة "96،341،406" ريالات، في المدينة الجامعية بشقراء.

3. إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية بتكلفة "105،652،417" ريالًا، في المدينة الجامعية بشقراء.

4. إنشاء الموقع العام بجامعة شقراء بمبلغ "59،538،613" ريالًا، في المدينة الجامعية بشقراء المرحلة الثانية.

5. إنشاء مبنى إدارة الجامعة والعمادات المساندة بالمدينة الجامعة بشقراء بمبلغ "١٢٣،٥٧٥،٥٥٤" ريالًا، في المدينة الجامعية بشقراء.

6. إنشاء مبنى كلية المجتمع بالمدينة الجامعة بشقراء بمبلغ "142" مليون ريال، في المدينة الجامعية بشقراء.

7. إنشاء الموقع العام بالمدينة الجامعة بشقراء .



مجمع الإسكان في المدينة الجامعية بشقراء بأكثر من "205" مليون ريال تم الانتهاء من إنشاء مجمع الإسكان في المدينة الجامعية بشقراء؛ حيث يتكون مجمع الإسكان في المدينة الجامعية من 14 عمارة سكنية كمرحلة أولى منها 4 عمارات سكنية لنموذج "أ" الذي يتكون من دور أرضي وأربعة طوابق متكررة والطابق "شقة واحدة" بمسطح "577"م2، و"10" عمارات سكنية لنموذج "ب"، الذي يتكون من دور أرضي وأربعة طوابق متكررة والطابق "شقتان" بمسطح "494" م2، إضافة إلى أعمال الموقع العام التي تحتوي على أعمال الطرق والسفلتة والممرات ومواقف السيارات والسور المؤقت وغرف الحراسة والزراعة والري وخزانات المياه والري والترسيب، ومكتب الإشراف الدائم. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمجمع طبقاً للعقد "074، 278، 160" ريالاً.



كما يتكون مجمع الإسكان المرحلة الثانية من 16 عمارة سكنية منها 4 عمارات سكنية لنموذج "أ" الذي يتكون من دور أرضي وأربعة طوابق متكررة والطابق "شقة واحدة" بمسطح "577"م2. و12 عمارة سكنية لنموذج "ب" الذي يتكون من دور أرضي وأربعة طوابق متكررة والطابق "شقتان" بمسطح "494"م2، إضافة إلى أعمال الموقع العام التي تحتوي على أعمال الطرق والسفلتة والممرات ومواقف السيارات والسور المؤقت وغرف الحراسة والزراعة والري وخزانات المياه والري والترسيب ومكتب الإشراف الدائم والتكلفة الإجمالية للمشروع طبقاً للعقد "299،827،130" ريالًا، وسوف يتم توزيع الإسكان على أعضاء هيئة التدريس عام ٢٠١٧م.



ثانياً: المدينة الجامعية بالدوادمي:

1. إنشاء كلية الهندسة بالدوادمي في المدينة الجامعية بالدوادمي، بنحو "151،741،207" ريالات، وعقد مشروع الأعمال المساندة بكلية العلوم بالدوادمي "مجرى السيل" بمبلغ تجاوز 12 مليون ريال، وعقد مشروع الأعمال المساندة "لمحطات تحلية الآبار ومعالجة الصرف الصحي" بمبلغ 6.5 ملايين ريال، بقيمة إجمالية تفوق "170" مليون ريال.



2. إنشاء الموقع العام وكلية العلوم بالمدينة الجامعية بالدوادمي "المرحلة الثانية" بجامعة شقراء، بمبلغ "63.189.437" ريالاً.



3. تم توقيع عقد إنشاء كلية التربية بالمدينة الجامعية بالدوادمي بمبلغ "137.8" مليون.

ثالثاً: المدينة الجامعية بحريملاء:

يقع مشروع مجمع الكليات الجامعية للطلاب في حريملاء شمالي مدينة حريملاء "شمال غرب منطقة الرياض" إلى الطريق العام المؤدي إلى شقراء، يحده من الجنوب الطريق العام ومن الشمال سلسلة جبلية متوسطة الارتفاع.

يتكون المشروع من "مبنى كلية المجتمع، إضافة إلى المواقف والتوسعات المستقبلية"، وتقدر مساحة المشروع بـ"358700"م2، وقيمة العقد "142" مليون ريال.

رابعاً: المجتمع الأكاديمي بالقويعية:

تم توقيع عقد إنشاء كلية المجتمع بالقويعية بمبلغ "١٣٤٫٩" ألف ريال.



تدشين مجمعات كليات البنات:

المرحلة الأولى: إنشاء مبانٍ عاجلة لكليات البنات المرحلة الأولى بقيمة "44.3" مليون ريال في شقراء والقويعية وحريملاء.

تدشن الجامعة معظم كليات البنات في جميع المحافظات بعد أن تمت جميع الإنشاءات وتستعد لاستقبال الطالبات من بداية ٢٠١٧م، وقد مرت بالمرحل التالية:

ثلاثة عقود ضمن المرحلة الأولى من خطة الجامعة لإنشاء عدد من المجمعات العاجلة لكليات البنات، بتكلفة إجمالية "44.3" مليون ريال، المجمعات الجامعية السبعة التي تضم عدداً من كليات البنات موزعة على محافظات الجامعة؛ حيث تم توقيع عقود الإنشاءات الثلاثة للمرحلة الأولى، وتشمل:

إنشاء كلية التربية للبنات بمحافظة شقراء، وتقع في مساحة إجمالية "10500" متر مربع، وتتسع لـ"2400" طالبة، وتبلغ قيمته الإجمالية "13،821،873" ريالاً.



إنشاء كلية العلوم والدراسات الإنسانية للبنات بمحافظة القويعية، وتقع في مساحة إجمالية "10500" متر مربع، وتتسع لـ"2400" طالبة، وتبلغ قيمته الإجمالية "15.503.850.00" ريالاً.



إنشاء كلية العلوم والدراسات الإنسانية للبنات بمحافظة حريملاء، وتقع في مساحة إجمالية "10500" متر مربع، وتتسع لـ"2400" طالبة، وتبلغ قيمته الإجمالية "15.083.734.50" ريالًا.



المرحلة الثانية: توقيع عقود المرحلة الثانية بأكثر من "47" مليون ريال لكليات العلوم والطبية والتحضيرية في شقراء.

إنشاء مباني المرحلة الثانية لمشروع المجمعات العاجلة لعدد من الكليات في محافظة شقراء، بقيمة إجمالية بلغت "47.904.671.40" ريالاً، شملت:

كلية العلوم والآداب بقيمة "15.968.223.80" ريالًا.

كلية العلوم الطبية التطبيقية بقيمة "15.968.223.80" ريالًا.

مبنى السنة التحضيرية بقيمة "15.968.223.80" ريالًا.

المرحلة الثالثة: أكثر من "222" مليون ريال لإنشاء مباني "المرحلة الثالثة" لكليات الطالبات العاجلة في الدوادمي، والقويعية، وحريملاء، وضرماء.



جاءت مشروعات المرحلة الثالثة بتكلفة مالية تتجاوز "222" مليون ريال، وتوزعت مشروعات هذه المرحلة على محافظات: الدوادمي، والقويعية، وحريملاء، وضرماء:



محافظة الدوادمي:

مشروع إنشاء كلية العلوم والدراسات الإنسانية، ومبنى السنة التحضيرية للبنات بتكلفة "49.976.052.02" ريال.



إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية التربية للبنات في محافظة الدوادمي، بتكلفة إجمالية تقدر بـ"69.921.547.68" ريالًا.



محافظة القويعية:

إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات والموقع العام، بتكلفة "34.063.614.00" ريال.



محافظة حريملاء:

إنشاء كلية المجتمع للبنات، والموقع العام في محافظة حريملاء بتكلفة "34.238.299.20" ريالًا.



محافظة ضرماء:

إنشاء كلية العلوم والدراسات الإنسانية للبنات، والموقع العام بتكلفة "35.300.000.00" ريال.

المرحلة الرابعة: المدينة الجامعية في عفيف:



أبرمت الجامعة عقد إنشاء المجمع الأكاديمي في عفيف بأكثر من 63 مليون ريال وعلى مساحة 70 ألف متر مربع مع إحدى المؤسسات الوطنية يوم الاثنين 4 /12 /1437هـ الموافق 5 /9 /2016م، ويضم المجمع كلية التربية وكلية إدارة الأعمال بتكلفة تجاوزت 63 مليون ريال، ينضم إلى ما سبقها من جملة مشروعات إنشائية ضخمة أعلنت عنها الجامعة خلال هذا العام 1437هـ /20165م، جاءت تجسيداً لاستمرار الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للتعليم بشكل عام ولجامعة شقراء بشكل خاص التي يغطي نطاقها الأكاديمي شمال غرب منطقة الرياض؛ حيث تركز الاهتمام الكبير على البنية التحتية والمنشآت والمقرات والتجهيزات والتقنيات.

عدد طلاب الجامعة أكثر من "139" ألفاً.



آلية قبول جديدة تستقطب أكثر من 7300 طالب وطالبة في 24 كلية علمية.



وفي إجراءات قبول الطلاب والطالبات، أعلنت الجامعة يوم الاثنين 20 /10 /1437هـ، الموافق25 /7 /2016 م، نتائج الفرز الأخير لمراحل قبول الطلاب للالتحاق بكليات جامعة شقراء للعام الجامعي المقبل -الفصل الأول الحالي-، التي شملت جميع المقاعد الشاغرة والمحددة وفق الطاقة الاستيعابية للجامعة، وذلك بقبول ما يقارب 4000 طالب و3300 طالبة بجميع المحافظات التابعة للجامعة، تم قبولهم وفق آلية جديدة للقبول تنفذها الجامعة لأول مرة هذا العام؛ حيث استغنت وبشكل نهائي عن إرسال الملفات والوثائق إلى عمادة القبول والتسجيل وذلك تسهيلاً لإجراءات القبول؛ حيث تكتفي الجامعة بتثبيت القبول واعتماده إلكترونيًّا.



وكان سمو أمير منطقة الرياض "الأمير فيصل بن بندر" قد شرَّف حفل الجامعة لهذا العام؛ حيث رعى حفل التخرج يوم الخميس 21 /7 /1437هـ الموافق 28 /٤ /2016 الدفعة السابعة من طلاب وطالبات الجامعة البالغ عددهم أكثر من 5000 خريج وخريجة، أما العدد الإجمالي الحالي لطلبة الجامعة فأكثر من 39 ألف طالب وطالبة.



مشروع خطة استراتيجية لتطبيق أهداف الجامعة المستقبلية في إطار الخطط أعلنت الجامعة يوم الأربعاء 22 /1 /1436هـ الموافق 4 /11 /2015 عن بدء مشروع "الخطة الاستراتيجية للجامعة" والمنفذ بالتعاون مع معهد الملك عبدالله للدراسات والبحوث، وتهدف إلى دراسة آلية رفع مستوى الجودة وضمان مواكبة عجلة التنمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في التعليم لتحقق من خلالها رؤية القيادة الرشيدة حتى تصل الجامعة إلى أعلى درجات الجودة وتوازي مثيلاتها من الجامعات والمؤسسات التعليمية الرائدة.



ترتكز محاور الخطة على إعداد دراسة اتجاهات وجمع البيانات من أجل رسم وتحديد تصور للجامعة خلال السنوات الخمس القادمة، وتطبيق آلية التخطيط الاستراتيجي في سبيل تطوير الجامعة لتصل إلى مستوى متقدم أسوةً بمؤسسات التعليم المحلية والدولية ورفع مستوى الكفاءة في النظام الأكاديمي، وتطوير النظامين المالي والإداري، وصقل وتنمية المواهب والكفاءات في الكليات التابعة للجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس.



فيما أنهى الفريق المشرف على مشروع الخطة الاستراتيجية بالجامعة عددًا من اللقاءات مع عدد من قيادات الجامعة ومنسوبيها بهدف دعم مركز المعلومات بمجمل الإحصائيات والتفاصيل التاريخية التي عاشتها الجامعة منذ تأسيسها والتي تسمى بمرحلة "تحليل الواقع" وتسهم في إعداد ورسم التوجه المستقبلي للجامعة في السنوات المقبلة.



ويأتي هذا عقب انتهاء فريق مشروع الخطة الاستراتيجية من مراحل الدراسة الأولى من دراسات وتقارير الخطة التي تشخص واقع الجامعة وتحمل رؤى وتطلعات قيادات الجامعة، واعتمدت في مراحلها على رسم تصور لمستقبل الجامعة والمأمول أن تكون عليه من أهداف وغايات.