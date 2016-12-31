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الأسمري: الملك سلمان صاحب الإنجازات العظيمة

أكد أن عهده اتسم برؤية إصلاحية شاملة

أكد رئيس اللجنة العقارية، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمجمعة، الشيخ عبدالمحسن بن عايض الأسمري، أن ما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات مهمة وكبيرة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم أمر يفخر به كل مواطن، منوهاً بالإنجازات العظيمة التي تحققت في عهده على الأصعدة كافة.
 
وقال "الأسمري" بمناسبة ذكرى البيعة الثانية: "إن ما تحقق في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من إنجازات مهمة وعظيمة على الصعيد الداخلي والخارجي، وخلال فترة وجيزة شيء يدعو للفخر والاعتزاز.
 
وأضاف: فعلى الصعيد الداخلي اتسم عهد الملك سلمان برؤية إصلاحية شاملة تهتم بالمواطن والوطن وتواجه مختلف التحديات الاقتصادية والمالية وفق برامج تنفيذية طموحة؛ لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
 
وأردف: وعلى الصعيد الخارجي استطاع أن يدير الكثير من الملفات المهمة عربياً وإسلامياً ودولياً انطلاقاً من حنكته وحكمته وحزمه، حتى نجح في وضع المملكة في مكانة لائقة على المستوى الدولي، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ومواجهة كل التحديات الراهنة، في ظل التغيرات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.
 
وأكد "الأسمري" أن المواطن يشعر بالثقة والاطمئنان في أن المستقبل مشرق وأن المملكة ماضية على طريق الرخاء والحفاظ على تقدمها .
واختتم رئيس اللجنة العقارية، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمجمعة، الشيخ عبدالمحسن بن عايض الأسمري كلمته بهذه المناسبة رافعاً أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد والشعب السعودي كافة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
 
 

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الأسمري: الملك سلمان صاحب الإنجازات العظيمة
سبق

أكد رئيس اللجنة العقارية، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمجمعة، الشيخ عبدالمحسن بن عايض الأسمري، أن ما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات مهمة وكبيرة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم أمر يفخر به كل مواطن، منوهاً بالإنجازات العظيمة التي تحققت في عهده على الأصعدة كافة.
 
وقال "الأسمري" بمناسبة ذكرى البيعة الثانية: "إن ما تحقق في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من إنجازات مهمة وعظيمة على الصعيد الداخلي والخارجي، وخلال فترة وجيزة شيء يدعو للفخر والاعتزاز.
 
وأضاف: فعلى الصعيد الداخلي اتسم عهد الملك سلمان برؤية إصلاحية شاملة تهتم بالمواطن والوطن وتواجه مختلف التحديات الاقتصادية والمالية وفق برامج تنفيذية طموحة؛ لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
 
وأردف: وعلى الصعيد الخارجي استطاع أن يدير الكثير من الملفات المهمة عربياً وإسلامياً ودولياً انطلاقاً من حنكته وحكمته وحزمه، حتى نجح في وضع المملكة في مكانة لائقة على المستوى الدولي، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ومواجهة كل التحديات الراهنة، في ظل التغيرات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.
 
وأكد "الأسمري" أن المواطن يشعر بالثقة والاطمئنان في أن المستقبل مشرق وأن المملكة ماضية على طريق الرخاء والحفاظ على تقدمها .
واختتم رئيس اللجنة العقارية، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمجمعة، الشيخ عبدالمحسن بن عايض الأسمري كلمته بهذه المناسبة رافعاً أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد والشعب السعودي كافة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
 
 

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
07:33 PM
أكد أن عهده اتسم برؤية إصلاحية شاملة

الأسمري: الملك سلمان صاحب الإنجازات العظيمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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أكد رئيس اللجنة العقارية، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمجمعة، الشيخ عبدالمحسن بن عايض الأسمري، أن ما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات مهمة وكبيرة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم أمر يفخر به كل مواطن، منوهاً بالإنجازات العظيمة التي تحققت في عهده على الأصعدة كافة.
 
وقال "الأسمري" بمناسبة ذكرى البيعة الثانية: "إن ما تحقق في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من إنجازات مهمة وعظيمة على الصعيد الداخلي والخارجي، وخلال فترة وجيزة شيء يدعو للفخر والاعتزاز.
 
وأضاف: فعلى الصعيد الداخلي اتسم عهد الملك سلمان برؤية إصلاحية شاملة تهتم بالمواطن والوطن وتواجه مختلف التحديات الاقتصادية والمالية وفق برامج تنفيذية طموحة؛ لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
 
وأردف: وعلى الصعيد الخارجي استطاع أن يدير الكثير من الملفات المهمة عربياً وإسلامياً ودولياً انطلاقاً من حنكته وحكمته وحزمه، حتى نجح في وضع المملكة في مكانة لائقة على المستوى الدولي، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ومواجهة كل التحديات الراهنة، في ظل التغيرات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.
 
وأكد "الأسمري" أن المواطن يشعر بالثقة والاطمئنان في أن المستقبل مشرق وأن المملكة ماضية على طريق الرخاء والحفاظ على تقدمها .
واختتم رئيس اللجنة العقارية، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمجمعة، الشيخ عبدالمحسن بن عايض الأسمري كلمته بهذه المناسبة رافعاً أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد والشعب السعودي كافة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
 
 

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