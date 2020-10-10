الأفلاج تشكو خلو مراكزها من لقاح "الكبدي" للأطفال

الأهالي مطالبين بالبديل: أطفالنا مهددون بالأمراض.. والوزارة تبرر: نقص عالمي

لا يزال الكثير من أهالي الأفلاج يترددون بشكل يومي على المراكز الصحية بالمحافظة؛ من أجل تطعيم أطفالهم واتباع التعليمات المجدولة والمدونة في دفتر التطعيمات الخاص بكل طفل، مؤكدين أن خلو المراكز الصحية بالمحافظة من لقاح التهاب الكبدي الوبائي يجعل أطفالهم عرضة للأمراض.

وقال المواطن مشعان الدوسري، لـ"سبق": "منذ فترة طويلة ونحن نراجع مركز الرعاية الصحية الأولية بليلى، وفي كل مرة يؤكد المسؤولون خلو المركز من لقاح التهاب الكبد الوبائي (أ)، وهذا الأمر يهدد أطفالنا بالأمراض؛ لكون التعليمات الصحية أكدت ضرورة حصول كل طفل على هذه التطعيمات في أوقاتها المحددة".

وطالب "الدوسري" بضرورة توفير تلك التطعيمات أو إيجاد بدليل لها؛ وذلك للتماشي مع بقية التطعيمات المجدولة والمدونة في دفتر تطعيمات الأطفال.

من جانبه، أكد مصدر بمستشفى الأفلاج لـ"سبق"، أن التطعيمات متوفرة بصفة مستمرة ولم تنقطع إلا تطعيمة التهاب الكبد (أ) لعمر سنة ونصف وسنتين.

وتابع المصدر: "النقص عالمي وليس محلياً، كما أوضحت وزارة الصحة في وقت سابق"، مشيراً إلى أنه يتم بصفة مستمرة طلب جميع التطعيمات من مستودعات صحة الرياض، ولكن في بعض الأوقات لا يتم توفيرها.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت في وقت سابق أن جميع تطعيمات الأطفال متوافرة عدا الالتهاب الكبدي (أ)، الذي يواجه نقصاً عالمياً وتعمل "الصحة" على توفيره، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن وزارة الصحة تبحث عن بديل لهذا التطعيم.