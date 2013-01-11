الأمم المتحدة: دخول 22 ألفًا من "الروهينجا" بنجلادش خلال أسبوع

بسبب الاضطهاد الذي تعانيه هذه الأقلية المسلمة

أعلنت الأمم المتحدة اليوم، أن نحو 22 ألفًا من أقلية الروهينجا في بورما دخلوا بنغلادش خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع عدد الفارين من بلادهم منذ بدء هجوم جيش بورما إلى 65 ألفًا .

ويشير هذا الرقم إلى تسارع رحيل أفراد هذه الأقلية من ولاية راخين باتجاه بنجلادش، بسبب الاضطهاد الذي تعانيه هذه الأقلية المسلمة، كما يؤكد المدافعون عن حقوق الإنسان .

وقالت الأمم المتحدة: "خلال الأسبوع المنقضي سجل عبور 22 ألف شخص إضافي الحدود انطلاقًا من ولاية راخين" .