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الأمم المتحدة: دخول 22 ألفًا من "الروهينجا" بنجلادش خلال أسبوع

بسبب الاضطهاد الذي تعانيه هذه الأقلية المسلمة

 أعلنت الأمم المتحدة اليوم، أن نحو 22 ألفًا من أقلية الروهينجا في بورما دخلوا بنغلادش خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع عدد الفارين من بلادهم منذ بدء هجوم جيش بورما إلى 65 ألفًا .

ويشير هذا الرقم إلى تسارع رحيل أفراد هذه الأقلية من ولاية راخين باتجاه بنجلادش، بسبب الاضطهاد الذي تعانيه هذه الأقلية المسلمة، كما يؤكد المدافعون عن حقوق الإنسان .
وقالت الأمم المتحدة: "خلال الأسبوع المنقضي سجل عبور 22 ألف شخص إضافي الحدود انطلاقًا من ولاية راخين" .

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الأمم المتحدة: دخول 22 ألفًا من "الروهينجا" بنجلادش خلال أسبوع
سبق

 أعلنت الأمم المتحدة اليوم، أن نحو 22 ألفًا من أقلية الروهينجا في بورما دخلوا بنغلادش خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع عدد الفارين من بلادهم منذ بدء هجوم جيش بورما إلى 65 ألفًا .

ويشير هذا الرقم إلى تسارع رحيل أفراد هذه الأقلية من ولاية راخين باتجاه بنجلادش، بسبب الاضطهاد الذي تعانيه هذه الأقلية المسلمة، كما يؤكد المدافعون عن حقوق الإنسان .
وقالت الأمم المتحدة: "خلال الأسبوع المنقضي سجل عبور 22 ألف شخص إضافي الحدود انطلاقًا من ولاية راخين" .

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
08:42 PM
بسبب الاضطهاد الذي تعانيه هذه الأقلية المسلمة

الأمم المتحدة: دخول 22 ألفًا من "الروهينجا" بنجلادش خلال أسبوع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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 أعلنت الأمم المتحدة اليوم، أن نحو 22 ألفًا من أقلية الروهينجا في بورما دخلوا بنغلادش خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع عدد الفارين من بلادهم منذ بدء هجوم جيش بورما إلى 65 ألفًا .

ويشير هذا الرقم إلى تسارع رحيل أفراد هذه الأقلية من ولاية راخين باتجاه بنجلادش، بسبب الاضطهاد الذي تعانيه هذه الأقلية المسلمة، كما يؤكد المدافعون عن حقوق الإنسان .
وقالت الأمم المتحدة: "خلال الأسبوع المنقضي سجل عبور 22 ألف شخص إضافي الحدود انطلاقًا من ولاية راخين" .

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