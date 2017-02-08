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الأمم المتحدة: ضحايا الأزمة اليمنية 18 مليون نازح و14 مليوناً آخرين يعانون لتوفير الغذاء

بعد 3 سنوات من الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً

أظهرت الأمم المتحدة حجم المأساة والمعاناة الإنسانية التي تسبب فيها الانقلابيون الحوثي والمخلوع صالح في اليمن بعد 3 سنوات من الحرب التي أشعلتها الميليشات ضمن مشروعها التخريبي والتدميري المدعوم إيرانياً.
 
وغرَّد الحساب الرسمي لأخبار الأمم المتحدة بـ"تويتر": "يدخل الصراع في اليمن عامه الثالث، مخلفاً أكثر من ١٨ مليون نازح وأكثر من ١٤ مليون شخص يعانون لتوفير الغذاء، منهم ٣ ملايين امرأة وطفل".
 
وتستغل الميليشيات الانقلابية التساهل الذي يبديه المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن لتمضي  في نهجها العدواني الذي خلف الكوارث والمآسي في اليمن.
 

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الأمم المتحدة: ضحايا الأزمة اليمنية 18 مليون نازح و14 مليوناً آخرين يعانون لتوفير الغذاء
سبق

أظهرت الأمم المتحدة حجم المأساة والمعاناة الإنسانية التي تسبب فيها الانقلابيون الحوثي والمخلوع صالح في اليمن بعد 3 سنوات من الحرب التي أشعلتها الميليشات ضمن مشروعها التخريبي والتدميري المدعوم إيرانياً.
 
وغرَّد الحساب الرسمي لأخبار الأمم المتحدة بـ"تويتر": "يدخل الصراع في اليمن عامه الثالث، مخلفاً أكثر من ١٨ مليون نازح وأكثر من ١٤ مليون شخص يعانون لتوفير الغذاء، منهم ٣ ملايين امرأة وطفل".
 
وتستغل الميليشيات الانقلابية التساهل الذي يبديه المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن لتمضي  في نهجها العدواني الذي خلف الكوارث والمآسي في اليمن.
 

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
12:23 AM
بعد 3 سنوات من الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً

الأمم المتحدة: ضحايا الأزمة اليمنية 18 مليون نازح و14 مليوناً آخرين يعانون لتوفير الغذاء

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أظهرت الأمم المتحدة حجم المأساة والمعاناة الإنسانية التي تسبب فيها الانقلابيون الحوثي والمخلوع صالح في اليمن بعد 3 سنوات من الحرب التي أشعلتها الميليشات ضمن مشروعها التخريبي والتدميري المدعوم إيرانياً.
 
وغرَّد الحساب الرسمي لأخبار الأمم المتحدة بـ"تويتر": "يدخل الصراع في اليمن عامه الثالث، مخلفاً أكثر من ١٨ مليون نازح وأكثر من ١٤ مليون شخص يعانون لتوفير الغذاء، منهم ٣ ملايين امرأة وطفل".
 
وتستغل الميليشيات الانقلابية التساهل الذي يبديه المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن لتمضي  في نهجها العدواني الذي خلف الكوارث والمآسي في اليمن.
 

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