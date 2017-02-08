الأمم المتحدة: ضحايا الأزمة اليمنية 18 مليون نازح و14 مليوناً آخرين يعانون لتوفير الغذاء

بعد 3 سنوات من الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً

أظهرت الأمم المتحدة حجم المأساة والمعاناة الإنسانية التي تسبب فيها الانقلابيون الحوثي والمخلوع صالح في اليمن بعد 3 سنوات من الحرب التي أشعلتها الميليشات ضمن مشروعها التخريبي والتدميري المدعوم إيرانياً.



وغرَّد الحساب الرسمي لأخبار الأمم المتحدة بـ"تويتر": "يدخل الصراع في اليمن عامه الثالث، مخلفاً أكثر من ١٨ مليون نازح وأكثر من ١٤ مليون شخص يعانون لتوفير الغذاء، منهم ٣ ملايين امرأة وطفل".



وتستغل الميليشيات الانقلابية التساهل الذي يبديه المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن لتمضي في نهجها العدواني الذي خلف الكوارث والمآسي في اليمن.

