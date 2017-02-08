أظهرت الأمم المتحدة حجم المأساة والمعاناة الإنسانية التي تسبب فيها الانقلابيون الحوثي والمخلوع صالح في اليمن بعد 3 سنوات من الحرب التي أشعلتها الميليشات ضمن مشروعها التخريبي والتدميري المدعوم إيرانياً.
وغرَّد الحساب الرسمي لأخبار الأمم المتحدة بـ"تويتر": "يدخل الصراع في اليمن عامه الثالث، مخلفاً أكثر من ١٨ مليون نازح وأكثر من ١٤ مليون شخص يعانون لتوفير الغذاء، منهم ٣ ملايين امرأة وطفل".
وتستغل الميليشيات الانقلابية التساهل الذي يبديه المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن لتمضي في نهجها العدواني الذي خلف الكوارث والمآسي في اليمن.
الأمم المتحدة: ضحايا الأزمة اليمنية 18 مليون نازح و14 مليوناً آخرين يعانون لتوفير الغذاء
بعد 3 سنوات من الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً
أظهرت الأمم المتحدة حجم المأساة والمعاناة الإنسانية التي تسبب فيها الانقلابيون الحوثي والمخلوع صالح في اليمن بعد 3 سنوات من الحرب التي أشعلتها الميليشات ضمن مشروعها التخريبي والتدميري المدعوم إيرانياً.
وغرَّد الحساب الرسمي لأخبار الأمم المتحدة بـ"تويتر": "يدخل الصراع في اليمن عامه الثالث، مخلفاً أكثر من ١٨ مليون نازح وأكثر من ١٤ مليون شخص يعانون لتوفير الغذاء، منهم ٣ ملايين امرأة وطفل".
وتستغل الميليشيات الانقلابية التساهل الذي يبديه المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن لتمضي في نهجها العدواني الذي خلف الكوارث والمآسي في اليمن.
أظهرت الأمم المتحدة حجم المأساة والمعاناة الإنسانية التي تسبب فيها الانقلابيون الحوثي والمخلوع صالح في اليمن بعد 3 سنوات من الحرب التي أشعلتها الميليشات ضمن مشروعها التخريبي والتدميري المدعوم إيرانياً.
بعد 3 سنوات من الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً
الأمم المتحدة: ضحايا الأزمة اليمنية 18 مليون نازح و14 مليوناً آخرين يعانون لتوفير الغذاء
أظهرت الأمم المتحدة حجم المأساة والمعاناة الإنسانية التي تسبب فيها الانقلابيون الحوثي والمخلوع صالح في اليمن بعد 3 سنوات من الحرب التي أشعلتها الميليشات ضمن مشروعها التخريبي والتدميري المدعوم إيرانياً.
وغرَّد الحساب الرسمي لأخبار الأمم المتحدة بـ"تويتر": "يدخل الصراع في اليمن عامه الثالث، مخلفاً أكثر من ١٨ مليون نازح وأكثر من ١٤ مليون شخص يعانون لتوفير الغذاء، منهم ٣ ملايين امرأة وطفل".
وتستغل الميليشيات الانقلابية التساهل الذي يبديه المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن لتمضي في نهجها العدواني الذي خلف الكوارث والمآسي في اليمن.