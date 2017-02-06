الأمير خالد بن عبد الله يزور جناح والده ولحظات تأمل لمقتنياته

شكر إدارة المهرجان لجهودهم في ظهور الحدث بالصور المشرفة

زار الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز بزيارة مهرجان الجنادرية، حيث كان في استقباله مدير عام مهرجان الجنادرية سعود بن عبد الله الرومي، ومدير الشؤون الإعلامية بمكتب وزير الحرس الوطني جابر القرني، وقائد أمن المهرجان اللواء عبد الرحمن عبد الله الزامل والعميد خالد العامر رئيس التشريفات والمراسم بالمهرجان، بعدها استهل لجناح مؤسسة الملك عبدالله وما يحويه من صورة ولوحات تعبيرية تحكي مسيرة الملك عبد الله رحمه الله ومقتنياته، حيث قضى في تأمل عندما شاهد المقتنيات الشخصية لوالده والهدايا التي أهديت له من قِبل رؤساء دول العالم، بعدها زار أجنحة عدة شملت إمارة حائل والقصيم والحدود الشمالية وعسير ومكة المكرمة، حيث شاهد الحرفيين وبعض المشاركات بمختلف أنواعها وأشكالها.



وفي نهاية الجولة شكر إدارة المهرجان والجهود التي يبذلونها في ظهور الحدث بالصور المشرفة وتعكس ثقافة وتراث المملكة.



