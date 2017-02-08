"الأناضول": "أردوغان" بحث مع "ترامب" المنطقة الآمنة في سوريا

قالت: ناقشا أزمة اللاجئين واتفقا على التحرك في الباب والرقة

قالت وكالة "الأناضول"، اليوم، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب المنطقة الآمنة في سوريا، وأزمة اللاجئين، ومكافحة الإرهاب، واتفقا على التحرك بشكل مشترك في الباب والرقة بسوريا.

وكان قد أعرب "ترامب" عن دعم بلاده لتركيا كشريك استراتيجي وحليف في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التركي يوم أمس الثلاثاء.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن "ترامب" تناول أيضاً التزام البلدين المشترك بمكافحة الإرهاب في كل صوره، وأشاد بإسهامات تركيا في التصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي.