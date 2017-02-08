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الأهلي: السومة أساسي أمام القادسية.. وراحة لعبدالشافي

أجرى الفريق الأول بنادي الأهلي حصة تدريبية على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي استعدادًا لمواجهة القادسية يوم الجمعة القادمة في إطار الجولة 18 من دوري جميل للمحترفين.


بدأت التدريبات وسط سرية تامة حيث وضع السويسري كريستيان غروس الخطوط العريضة للقاء الفريق ضد القادسية وكان الطاقم الفني قد جهز بعض لقطات للمباراة الماضية ضد الاتحاد والتي أخطأ فيها لاعبو الفريق وذلك في قاعة المؤتمرات بالنادي وذلك ما يقارب 45 دقيقة قبل انطلاق التمارين والذي اعتمد فيها جروس على اللاعب عمر السومة ليكون لاعبًا أساسيًا في التشكيلة.


ومن ثم قام الفريق بمناورة على كامل الملعب واختتمت بالتسديدات المباشرة على المرمى وسيجري الفريق مرانه عصر الغد على أن يغادر للشرقية عند الثامنة مساءً عبر الطيران الخاص وسيتخلف اللاعب محمد عبدالشافي عن مرافقة البعثة بعد وصوله في ساعة متأخرة على أن يكمل علاجه في العيادة الطبية بالنادي لحين عودة الفريق من الشرقية الاثنين المقبل.
 
 

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الأهلي: السومة أساسي أمام القادسية.. وراحة لعبدالشافي
سبق

أجرى الفريق الأول بنادي الأهلي حصة تدريبية على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي استعدادًا لمواجهة القادسية يوم الجمعة القادمة في إطار الجولة 18 من دوري جميل للمحترفين.


بدأت التدريبات وسط سرية تامة حيث وضع السويسري كريستيان غروس الخطوط العريضة للقاء الفريق ضد القادسية وكان الطاقم الفني قد جهز بعض لقطات للمباراة الماضية ضد الاتحاد والتي أخطأ فيها لاعبو الفريق وذلك في قاعة المؤتمرات بالنادي وذلك ما يقارب 45 دقيقة قبل انطلاق التمارين والذي اعتمد فيها جروس على اللاعب عمر السومة ليكون لاعبًا أساسيًا في التشكيلة.


ومن ثم قام الفريق بمناورة على كامل الملعب واختتمت بالتسديدات المباشرة على المرمى وسيجري الفريق مرانه عصر الغد على أن يغادر للشرقية عند الثامنة مساءً عبر الطيران الخاص وسيتخلف اللاعب محمد عبدالشافي عن مرافقة البعثة بعد وصوله في ساعة متأخرة على أن يكمل علاجه في العيادة الطبية بالنادي لحين عودة الفريق من الشرقية الاثنين المقبل.
 
 

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
12:05 AM

الأهلي: السومة أساسي أمام القادسية.. وراحة لعبدالشافي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أجرى الفريق الأول بنادي الأهلي حصة تدريبية على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي استعدادًا لمواجهة القادسية يوم الجمعة القادمة في إطار الجولة 18 من دوري جميل للمحترفين.


بدأت التدريبات وسط سرية تامة حيث وضع السويسري كريستيان غروس الخطوط العريضة للقاء الفريق ضد القادسية وكان الطاقم الفني قد جهز بعض لقطات للمباراة الماضية ضد الاتحاد والتي أخطأ فيها لاعبو الفريق وذلك في قاعة المؤتمرات بالنادي وذلك ما يقارب 45 دقيقة قبل انطلاق التمارين والذي اعتمد فيها جروس على اللاعب عمر السومة ليكون لاعبًا أساسيًا في التشكيلة.


ومن ثم قام الفريق بمناورة على كامل الملعب واختتمت بالتسديدات المباشرة على المرمى وسيجري الفريق مرانه عصر الغد على أن يغادر للشرقية عند الثامنة مساءً عبر الطيران الخاص وسيتخلف اللاعب محمد عبدالشافي عن مرافقة البعثة بعد وصوله في ساعة متأخرة على أن يكمل علاجه في العيادة الطبية بالنادي لحين عودة الفريق من الشرقية الاثنين المقبل.
 
 

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