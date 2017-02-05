الأهلي: عواجي يطير إلى الدوحة لتشخيص إصابته

كشفت التقارير الطبية عن إصابة علي عواجي لاعب خط وسط فريق الأهلي الأول لكرة القدم بكسر في مفصل القدم اليسرى، وتم وضع جبيرة مؤقتة لحين استكمال الكشف الطبي.

وتعرض اللاعب للإصابة خلال مواجهة فريقه الدورية أول أمس أمام الاتحاد.

‏هذا وتقرر أن يغادر علي عواجي إلى الدوحة صباح الغد لعرض إصابته في مستشفى سبيتار، وسوف يرافقه أحد أعضاء الجهاز الطبي بالنادي.

وزار اللاعب مساء أمس في المستشفى أحمد المرزوقي رئيس النادي ووجدي الطويل مدير الكرة.