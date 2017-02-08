النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأهلي يعلن جاهزيته لمواجهة القادسية .. ويقيم معسكرًا لثلاثة أيام

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة القادسية مساء غدٍ الخميس وبعد نهاية التدريب غادرت بعثة الفريق إلى مدينة الدمام يرافقها رئيس النادي الأستاذ أحمد المرزوقي.


وقرر المدير الفني للفريق السويسري كريستيان جروس إقامة معسكر مغلق في مدينة الدمام لمدة 3 أيام بعد مباراته المقررة الخميس أمام القادسية وذلك تحضيرًا لمواجهة كأس الملك بين الفريقين مرة أخرى يوم الاثنين المقبل في إطار دور الـ 16  من مسابقة كأس الملك.


 واستبعد المدرب السويسري كريستيان جروس اللاعب محمد عبدالشافي لاستكمال برنامجه التأهيلي بعد إصابته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.


 من جهة أخرى قدم أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي شكره وتقديره لفهد بن محمد القرني عضو شرف النادي في المنطقة الشرقية على مساهمته في تكلفة المعسكر.
 
 
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأهلي يعلن جاهزيته لمواجهة القادسية .. ويقيم معسكرًا لثلاثة أيام
سبق

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة القادسية مساء غدٍ الخميس وبعد نهاية التدريب غادرت بعثة الفريق إلى مدينة الدمام يرافقها رئيس النادي الأستاذ أحمد المرزوقي.


وقرر المدير الفني للفريق السويسري كريستيان جروس إقامة معسكر مغلق في مدينة الدمام لمدة 3 أيام بعد مباراته المقررة الخميس أمام القادسية وذلك تحضيرًا لمواجهة كأس الملك بين الفريقين مرة أخرى يوم الاثنين المقبل في إطار دور الـ 16  من مسابقة كأس الملك.


 واستبعد المدرب السويسري كريستيان جروس اللاعب محمد عبدالشافي لاستكمال برنامجه التأهيلي بعد إصابته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.


 من جهة أخرى قدم أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي شكره وتقديره لفهد بن محمد القرني عضو شرف النادي في المنطقة الشرقية على مساهمته في تكلفة المعسكر.
 
 
 

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
08:59 PM

الأهلي يعلن جاهزيته لمواجهة القادسية .. ويقيم معسكرًا لثلاثة أيام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
5
2,074

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة القادسية مساء غدٍ الخميس وبعد نهاية التدريب غادرت بعثة الفريق إلى مدينة الدمام يرافقها رئيس النادي الأستاذ أحمد المرزوقي.


وقرر المدير الفني للفريق السويسري كريستيان جروس إقامة معسكر مغلق في مدينة الدمام لمدة 3 أيام بعد مباراته المقررة الخميس أمام القادسية وذلك تحضيرًا لمواجهة كأس الملك بين الفريقين مرة أخرى يوم الاثنين المقبل في إطار دور الـ 16  من مسابقة كأس الملك.


 واستبعد المدرب السويسري كريستيان جروس اللاعب محمد عبدالشافي لاستكمال برنامجه التأهيلي بعد إصابته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.


 من جهة أخرى قدم أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي شكره وتقديره لفهد بن محمد القرني عضو شرف النادي في المنطقة الشرقية على مساهمته في تكلفة المعسكر.
 
 
 

شارك برأيك
44
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
4,314
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,525
3000

3000

01 فبراير
2,857
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,719

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
جارية
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة