الأهلي يعلن جاهزيته لمواجهة القادسية .. ويقيم معسكرًا لثلاثة أيام

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة القادسية مساء غدٍ الخميس وبعد نهاية التدريب غادرت بعثة الفريق إلى مدينة الدمام يرافقها رئيس النادي الأستاذ أحمد المرزوقي.



وقرر المدير الفني للفريق السويسري كريستيان جروس إقامة معسكر مغلق في مدينة الدمام لمدة 3 أيام بعد مباراته المقررة الخميس أمام القادسية وذلك تحضيرًا لمواجهة كأس الملك بين الفريقين مرة أخرى يوم الاثنين المقبل في إطار دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك.



واستبعد المدرب السويسري كريستيان جروس اللاعب محمد عبدالشافي لاستكمال برنامجه التأهيلي بعد إصابته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.



من جهة أخرى قدم أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي شكره وتقديره لفهد بن محمد القرني عضو شرف النادي في المنطقة الشرقية على مساهمته في تكلفة المعسكر.





