بالصور.. الأهلي يفكك تكتلات الفتح بهدفين لـ"عواجي"

واصل مطاردته المتصدر ورفع رصيده لـ٣٤ نقطة

حقق فريق الأهلي الأول لكرة القدم فوزًا صعبًا على الفتح، وذلك في اللقاء الذي أُقيم بينهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل، وذلك بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي قاده تحكيميًّا الحكم سلطان الحربي، وشهد حضورًا جماهيريًّا أهلاويًّا، يقدر بـ٩٥٦٠ مشجعًا.

ورفع الأهلي رصيده إلى ٣٤ نقطة في المركز الثاني، وظل الفتح في المركز الرابع عشر بثماني نقاط.

بدأ مدرب الأهلي كريستيان جروس اللقاء بـ: أحمد الرحيلي - عقيل بلغيث - محمد آل فتيل - أمير كردي - محمد عبدالشافي - فهد حمد - تيسير الجاسم - حسين المقهوي - فيتفاتزيدس - سلمان المؤشر - عمر السومة.

بينما بدأ مدرب نادي الفتح فتحي الجبال المباراة بكل من: علي المزيدي - ماجد هزازي - سياف البيشي - علي آل بليهي - عبدالله الدوسري - محمد الفهيد - محمد الفهيد - نوح الموسى - رياض شراحيلي - أندريه فيليب - توفيق بوحميد - ناثان حونيور.

الحصة الأولى:

حاول الأهلي تسجيل أول أهدافه مبكرًا بالشوط الأول بعد أن فرض سيطرته على الفتح، إلا أن محاولاته فشلت في ظل تكتل لاعبي الفتح بالمناطق الدفاعية؛ وهذا ما جعل مدرب الأهلي جروس يستغني عن أحد محاوره، ويجري أولى تبديلاته بخروج فهد حمد ودخول علي عواجي.

الحصة الثانية:

واصل الأهلي سيطرته، ومرر علي عواجي كرة إلى سلمان المؤشر، لكنه لم يحسن التعامل معها.

وفي الدقيقة الـ٦٤ انفرد اللاعب علي عواجي بمرمى نادي الفتح، إلا أن حارس الفتح علي المزيدي تدخل، وأنقذ الموقف.

ونجح الأهلي عند الدقيقة الـ٨٤ في فك تكتلات الفتح عن طريق علي عواجي؛ إذ سجل الأهلي أول أهدافه برأسية، حينما ارتقى عاليًا لاستقبال ركلة ركنية؛ ليضعها بالشباك.

وسجل العواجي هدفًا آخر للأهلي بالدقيقة الـ٩٢ حينما انفرد بمرمى الفتح، ومررها للاعب فيتفا الذي أعادها مرة أخرى للسومة، الذي مررها بدوره مرة أخرى للعواجي، الذي وضعها بالشباك.