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الأوركا القاتلة تظهر مجدداً قبالة سواحل "فرسان"

"حيتان" تنقض على الإنسان عندما لا تجد غذاء

ظهر حوت الأوركا القاتل مجدداً قبالة سواحل جزر فرسان غرب منطقة "جازان" وقام أحد الصيادين بتوثيق المشهد في مقطع فيديو ومن ثم قدم بلاغاً لإحدى دوريات حرس الحدود العاملة في عرض البحر للتحذير منها. 

والأوركا هي حيتان قاتلة تعيش في كل المحيطات بوجه عام والأقطاب الجنوبية والشمالية، ولكنها تفضل العيش في المناطق الساحلية الباردة ألاسكا، جزيرة أوركاس، أمريكا، وهذا لا يمنع من أن تدخل هذه الحيتان المياه المعتدلة في فصل الشتاء إذا توافرت فيها عناصر الحياة ويأتي على رأس تلك العناصر الغذاء.

ومن أهم أنواع الغذاء المفضل لدى هذا النوع من الحيتان الحيوانات البحرية من فصيلة الثدييات مثل كلاب وعجول البحر وبقر البحر.

ويصبح الإنسان هدفاً لها في أحيان كثيرة وذلك عندما لا يتوافر لها الغذاء المطلوب وهذا السلوك يفسره كثير من العلماء بأن الحيتان القاتلة تبحث عن اللحوم الحمراء ولعل رائحة الدماء أكثر ما يجذب هذه الحيوانات.

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الأوركا القاتلة تظهر مجدداً قبالة سواحل "فرسان"
سبق

ظهر حوت الأوركا القاتل مجدداً قبالة سواحل جزر فرسان غرب منطقة "جازان" وقام أحد الصيادين بتوثيق المشهد في مقطع فيديو ومن ثم قدم بلاغاً لإحدى دوريات حرس الحدود العاملة في عرض البحر للتحذير منها. 

والأوركا هي حيتان قاتلة تعيش في كل المحيطات بوجه عام والأقطاب الجنوبية والشمالية، ولكنها تفضل العيش في المناطق الساحلية الباردة ألاسكا، جزيرة أوركاس، أمريكا، وهذا لا يمنع من أن تدخل هذه الحيتان المياه المعتدلة في فصل الشتاء إذا توافرت فيها عناصر الحياة ويأتي على رأس تلك العناصر الغذاء.

ومن أهم أنواع الغذاء المفضل لدى هذا النوع من الحيتان الحيوانات البحرية من فصيلة الثدييات مثل كلاب وعجول البحر وبقر البحر.

ويصبح الإنسان هدفاً لها في أحيان كثيرة وذلك عندما لا يتوافر لها الغذاء المطلوب وهذا السلوك يفسره كثير من العلماء بأن الحيتان القاتلة تبحث عن اللحوم الحمراء ولعل رائحة الدماء أكثر ما يجذب هذه الحيوانات.

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
01:27 AM
"حيتان" تنقض على الإنسان عندما لا تجد غذاء

الأوركا القاتلة تظهر مجدداً قبالة سواحل "فرسان"

A A A
قاسم الخبراني - جازان
43
130,768

ظهر حوت الأوركا القاتل مجدداً قبالة سواحل جزر فرسان غرب منطقة "جازان" وقام أحد الصيادين بتوثيق المشهد في مقطع فيديو ومن ثم قدم بلاغاً لإحدى دوريات حرس الحدود العاملة في عرض البحر للتحذير منها. 

والأوركا هي حيتان قاتلة تعيش في كل المحيطات بوجه عام والأقطاب الجنوبية والشمالية، ولكنها تفضل العيش في المناطق الساحلية الباردة ألاسكا، جزيرة أوركاس، أمريكا، وهذا لا يمنع من أن تدخل هذه الحيتان المياه المعتدلة في فصل الشتاء إذا توافرت فيها عناصر الحياة ويأتي على رأس تلك العناصر الغذاء.

ومن أهم أنواع الغذاء المفضل لدى هذا النوع من الحيتان الحيوانات البحرية من فصيلة الثدييات مثل كلاب وعجول البحر وبقر البحر.

ويصبح الإنسان هدفاً لها في أحيان كثيرة وذلك عندما لا يتوافر لها الغذاء المطلوب وهذا السلوك يفسره كثير من العلماء بأن الحيتان القاتلة تبحث عن اللحوم الحمراء ولعل رائحة الدماء أكثر ما يجذب هذه الحيوانات.

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