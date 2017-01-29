مساعد الشراري: كشفت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية عن أن محافظة طبرجل بالجوف تعد الأعلى على مستوى السعودية في عدد أشجار الزيتون؛ إذ بلغ إجمالي أشجار الزيتون بها أكثر من ستة ملايين و600 ألف شجرة. وجاءت في المركز الثاني مدينة سكاكا بالجوف بواقع 754.251 شجرة زيتون واحتلت مدن تبوك وبريدة والقريات المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي. وبلغ إجمالي أعداد أشجار الزيتون بالمملكة وفق الهيئة العامة للإحصاء أكثر من عشرة ملايين شجرة. ‎ويمتاز زيت الزيتون المنتج بالجوف بخلوه من الأسمدة المركبة والهرمونات، حيث تعتمد الشركات والمزارعون على حد سواء على الأسمدة الطبيعية كما أن الزيت هو ناتج لعصرة واحدة فقط. وتوجد في منطقة الجوف أنواع متعددة من الزيتون، منها بيكوال وصوراني وقيسي والنيبالي والسوري البلدي ونصوصي ومترانللو، ومنها ما هو ثنائي الغرض، ومنها ما يستخدم لاستخراج الزيت منه فقط. وتأتي هذه التوضيحات من الهيئة العامة للإحصاء عبر حسابها الرسمي في تويتر تزامناً مع إقامة مهرجان الزيتون الذي انطلق قبل يومين بمدينة سكاكا برعاية أمير منطقة الجوف، الأمير فهد بن بدر بن عبد العزير.

"الإحصاء": طبرجل" تمتلك أعلى عدد أشجار زيتون في السعودية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-29 مساعد الشراري: كشفت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية عن أن محافظة طبرجل بالجوف تعد الأعلى على مستوى السعودية في عدد أشجار الزيتون؛ إذ بلغ إجمالي أشجار الزيتون بها أكثر من ستة ملايين و600 ألف شجرة.



وجاءت في المركز الثاني مدينة سكاكا بالجوف بواقع 754.251 شجرة زيتون واحتلت مدن تبوك وبريدة والقريات المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي.



وبلغ إجمالي أعداد أشجار الزيتون بالمملكة وفق الهيئة العامة للإحصاء أكثر من عشرة ملايين شجرة.



‎ويمتاز زيت الزيتون المنتج بالجوف بخلوه من الأسمدة المركبة والهرمونات، حيث تعتمد الشركات والمزارعون على حد سواء على الأسمدة الطبيعية كما أن الزيت هو ناتج لعصرة واحدة فقط.



وتوجد في منطقة الجوف أنواع متعددة من الزيتون، منها بيكوال وصوراني وقيسي والنيبالي والسوري البلدي ونصوصي ومترانللو، ومنها ما هو ثنائي الغرض، ومنها ما يستخدم لاستخراج الزيت منه فقط.



وتأتي هذه التوضيحات من الهيئة العامة للإحصاء عبر حسابها الرسمي في تويتر تزامناً مع إقامة مهرجان الزيتون الذي انطلق قبل يومين بمدينة سكاكا برعاية أمير منطقة الجوف، الأمير فهد بن بدر بن عبد العزير.

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438 02:56 PM

أكثر من 6.5 مليون شجرة من أصل 10 ملايين في المملكة

"الإحصاء": طبرجل" تمتلك أعلى عدد أشجار زيتون في السعودية





A A A





112 مشاركة

مساعد الشراري: كشفت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية عن أن محافظة طبرجل بالجوف تعد الأعلى على مستوى السعودية في عدد أشجار الزيتون؛ إذ بلغ إجمالي أشجار الزيتون بها أكثر من ستة ملايين و600 ألف شجرة.



وجاءت في المركز الثاني مدينة سكاكا بالجوف بواقع 754.251 شجرة زيتون واحتلت مدن تبوك وبريدة والقريات المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي.



وبلغ إجمالي أعداد أشجار الزيتون بالمملكة وفق الهيئة العامة للإحصاء أكثر من عشرة ملايين شجرة.



‎ويمتاز زيت الزيتون المنتج بالجوف بخلوه من الأسمدة المركبة والهرمونات، حيث تعتمد الشركات والمزارعون على حد سواء على الأسمدة الطبيعية كما أن الزيت هو ناتج لعصرة واحدة فقط.



وتوجد في منطقة الجوف أنواع متعددة من الزيتون، منها بيكوال وصوراني وقيسي والنيبالي والسوري البلدي ونصوصي ومترانللو، ومنها ما هو ثنائي الغرض، ومنها ما يستخدم لاستخراج الزيت منه فقط.



وتأتي هذه التوضيحات من الهيئة العامة للإحصاء عبر حسابها الرسمي في تويتر تزامناً مع إقامة مهرجان الزيتون الذي انطلق قبل يومين بمدينة سكاكا برعاية أمير منطقة الجوف، الأمير فهد بن بدر بن عبد العزير.