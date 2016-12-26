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"الإحصاء": عدد سكان الرياض 8 ملايين أكثر من نصفهم سعوديون

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد سكان منطقة الرياض بلغ وفق المسح الديموغرافي في 2016م  8.002.100 نسمة.

 

وأوضحت الهيئة أن عدد السعودين بالمنطقة بلغ 4.579.570 فيما بلغ عدد غير السعوديين 3.422.530.

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"الإحصاء": عدد سكان الرياض 8 ملايين أكثر من نصفهم سعوديون
سبق

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد سكان منطقة الرياض بلغ وفق المسح الديموغرافي في 2016م  8.002.100 نسمة.

 

وأوضحت الهيئة أن عدد السعودين بالمنطقة بلغ 4.579.570 فيما بلغ عدد غير السعوديين 3.422.530.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
03:53 PM

"الإحصاء": عدد سكان الرياض 8 ملايين أكثر من نصفهم سعوديون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد سكان منطقة الرياض بلغ وفق المسح الديموغرافي في 2016م  8.002.100 نسمة.

 

وأوضحت الهيئة أن عدد السعودين بالمنطقة بلغ 4.579.570 فيما بلغ عدد غير السعوديين 3.422.530.

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