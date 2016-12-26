"الإحصاء": عدد سكان الرياض 8 ملايين أكثر من نصفهم سعوديون

كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد سكان منطقة الرياض بلغ وفق المسح الديموغرافي في 2016م 8.002.100 نسمة.
وأوضحت الهيئة أن عدد السعودين بالمنطقة بلغ 4.579.570 فيما بلغ عدد غير السعوديين 3.422.530.
كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد سكان منطقة الرياض بلغ وفق المسح الديموغرافي في 2016م 8.002.100 نسمة.
وأوضحت الهيئة أن عدد السعودين بالمنطقة بلغ 4.579.570 فيما بلغ عدد غير السعوديين 3.422.530.
كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد سكان منطقة الرياض بلغ وفق المسح الديموغرافي في 2016م 8.002.100 نسمة.
وأوضحت الهيئة أن عدد السعودين بالمنطقة بلغ 4.579.570 فيما بلغ عدد غير السعوديين 3.422.530.
كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد سكان منطقة الرياض بلغ وفق المسح الديموغرافي في 2016م 8.002.100 نسمة.
وأوضحت الهيئة أن عدد السعودين بالمنطقة بلغ 4.579.570 فيما بلغ عدد غير السعوديين 3.422.530.