"الإحصاء": في ذكرى البيعة نعتذر أن نحصي نعم الرحمن وحب سلمان

بثت الهيئة العامة للإحصاء تغريدة جميلة مع ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لاقت إعجاب الكثيرين.



وقالت الهيئة في تغريدتها : "‏في ‫ذكرى البيعة‬ : الهيئة العامة للإحصاء تعتذر للجميع أن تُحصي: ‏نِعَم الرحمن .. ‏وقوة الأمان .. ‏وحب سلمان.. ‏لذا وجب التنبيه والتذكير..".

من جهته غرد رئيس الهيئة "الدكتور فهد التخيفي" قائلًا: "بين ‫ذكرى البيعة‬ الماضية واليوم إنجازات تنموية اقتصادية نعتز بها ونفتخر، نجدد ونؤكد فيها الولاء والوفاء، حفظ الله لنا المليك والوطن".