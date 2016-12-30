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"الإحصاء": في ذكرى البيعة نعتذر أن نحصي نعم الرحمن وحب سلمان

بثت الهيئة العامة للإحصاء تغريدة جميلة مع ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لاقت إعجاب الكثيرين.
  
وقالت الهيئة في تغريدتها : "‏في ‫ذكرى البيعة‬ : الهيئة العامة للإحصاء تعتذر للجميع أن تُحصي: ‏نِعَم الرحمن ..  ‏وقوة الأمان .. ‏وحب سلمان.. ‏لذا وجب التنبيه والتذكير..".

من جهته غرد رئيس الهيئة "الدكتور فهد التخيفي" قائلًا: "بين ‫ذكرى البيعة‬ الماضية واليوم إنجازات تنموية اقتصادية نعتز بها ونفتخر، نجدد ونؤكد فيها الولاء والوفاء، حفظ الله لنا المليك والوطن".

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"الإحصاء": في ذكرى البيعة نعتذر أن نحصي نعم الرحمن وحب سلمان
سبق

بثت الهيئة العامة للإحصاء تغريدة جميلة مع ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لاقت إعجاب الكثيرين.
  
وقالت الهيئة في تغريدتها : "‏في ‫ذكرى البيعة‬ : الهيئة العامة للإحصاء تعتذر للجميع أن تُحصي: ‏نِعَم الرحمن ..  ‏وقوة الأمان .. ‏وحب سلمان.. ‏لذا وجب التنبيه والتذكير..".

من جهته غرد رئيس الهيئة "الدكتور فهد التخيفي" قائلًا: "بين ‫ذكرى البيعة‬ الماضية واليوم إنجازات تنموية اقتصادية نعتز بها ونفتخر، نجدد ونؤكد فيها الولاء والوفاء، حفظ الله لنا المليك والوطن".

30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
11:15 PM

"الإحصاء": في ذكرى البيعة نعتذر أن نحصي نعم الرحمن وحب سلمان

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
6,444

بثت الهيئة العامة للإحصاء تغريدة جميلة مع ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لاقت إعجاب الكثيرين.
  
وقالت الهيئة في تغريدتها : "‏في ‫ذكرى البيعة‬ : الهيئة العامة للإحصاء تعتذر للجميع أن تُحصي: ‏نِعَم الرحمن ..  ‏وقوة الأمان .. ‏وحب سلمان.. ‏لذا وجب التنبيه والتذكير..".

من جهته غرد رئيس الهيئة "الدكتور فهد التخيفي" قائلًا: "بين ‫ذكرى البيعة‬ الماضية واليوم إنجازات تنموية اقتصادية نعتز بها ونفتخر، نجدد ونؤكد فيها الولاء والوفاء، حفظ الله لنا المليك والوطن".

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