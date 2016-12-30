"الإحصاء": في ذكرى البيعة نعتذر أن نحصي نعم الرحمن وحب سلمان
بثت الهيئة العامة للإحصاء تغريدة جميلة مع ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لاقت إعجاب الكثيرين.
وقالت الهيئة في تغريدتها : "في ذكرى البيعة : الهيئة العامة للإحصاء تعتذر للجميع أن تُحصي: نِعَم الرحمن .. وقوة الأمان .. وحب سلمان.. لذا وجب التنبيه والتذكير..".
من جهته غرد رئيس الهيئة "الدكتور فهد التخيفي" قائلًا: "بين ذكرى البيعة الماضية واليوم إنجازات تنموية اقتصادية نعتز بها ونفتخر، نجدد ونؤكد فيها الولاء والوفاء، حفظ الله لنا المليك والوطن".
"الإحصاء": في ذكرى البيعة نعتذر أن نحصي نعم الرحمن وحب سلمان
عبدالله البرقاوي
سبق
2016-12-30
بثت الهيئة العامة للإحصاء تغريدة جميلة مع ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لاقت إعجاب الكثيرين.
وقالت الهيئة في تغريدتها : "في ذكرى البيعة : الهيئة العامة للإحصاء تعتذر للجميع أن تُحصي: نِعَم الرحمن .. وقوة الأمان .. وحب سلمان.. لذا وجب التنبيه والتذكير..".
من جهته غرد رئيس الهيئة "الدكتور فهد التخيفي" قائلًا: "بين ذكرى البيعة الماضية واليوم إنجازات تنموية اقتصادية نعتز بها ونفتخر، نجدد ونؤكد فيها الولاء والوفاء، حفظ الله لنا المليك والوطن".
30 ديسمبر 2016 - 1 ربيع الآخر 1438
11:15 PM
"الإحصاء": في ذكرى البيعة نعتذر أن نحصي نعم الرحمن وحب سلمان
بثت الهيئة العامة للإحصاء تغريدة جميلة مع ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لاقت إعجاب الكثيرين.
وقالت الهيئة في تغريدتها : "في ذكرى البيعة : الهيئة العامة للإحصاء تعتذر للجميع أن تُحصي: نِعَم الرحمن .. وقوة الأمان .. وحب سلمان.. لذا وجب التنبيه والتذكير..".
من جهته غرد رئيس الهيئة "الدكتور فهد التخيفي" قائلًا: "بين ذكرى البيعة الماضية واليوم إنجازات تنموية اقتصادية نعتز بها ونفتخر، نجدد ونؤكد فيها الولاء والوفاء، حفظ الله لنا المليك والوطن".