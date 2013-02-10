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"الإحصاء": متوسط الأجر الشهري للسعوديين ١٠٤٦٢ مقابل ٣٦٠٤ للأجانب

قالت: أجر العاملين في قطاع الأعمال العام هو الأعلى بنحو 15155 ريالاً

 كشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء مؤخراً، أن متوسط الأجر الشهري للسعوديين بلغ 10462 ريالاً خلال النصف الأول 2016، مقابل 3604 ريالات لغير السعوديين.

وأوضحت البيانات أن معدل الأجر الشهري للمشتغلين في المملكة للسنوات 2014- 2016، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور السعوديين نحو 10656 ريالاً، مقابل 9579 ريالاً للسعوديات العاملات.

وبلغ متوسط الأجر الشهري العام لجميع العاملين في المملكة بنهاية النصف الأول 2016 نحو 6384 ريالاً.

ووفق موقع "أرقام" المتخصص، فعلى صعيد توزيع متوسط الأجر الشهري وفقاً لنوع القطاع، أوضح التقرير أن متوسط أجر السعوديين العاملين في قطاع الأعمال العام هو الأعلى بنحو 15155 ريالاً، مقابل 10768 للأجانب.

بينما لم يتجاوز متوسط أجر السعودي 7925 ريالاً في منشآت القطاع الخاص، و3920 ريالاً لغير السعودي.

وحسب البيانات، فإن أعلى متوسط شهري للعاملين كان في الفئة العمرية بين 50 و54 سنة بـ 15099 ريالاً للعامل السعودي، مقابل 6799 ريالاً للعامل لأجنبي الذي يتجاوز عمره الـ 65 عاماً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإحصاء": متوسط الأجر الشهري للسعوديين ١٠٤٦٢ مقابل ٣٦٠٤ للأجانب
سبق

 كشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء مؤخراً، أن متوسط الأجر الشهري للسعوديين بلغ 10462 ريالاً خلال النصف الأول 2016، مقابل 3604 ريالات لغير السعوديين.

وأوضحت البيانات أن معدل الأجر الشهري للمشتغلين في المملكة للسنوات 2014- 2016، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور السعوديين نحو 10656 ريالاً، مقابل 9579 ريالاً للسعوديات العاملات.

وبلغ متوسط الأجر الشهري العام لجميع العاملين في المملكة بنهاية النصف الأول 2016 نحو 6384 ريالاً.

ووفق موقع "أرقام" المتخصص، فعلى صعيد توزيع متوسط الأجر الشهري وفقاً لنوع القطاع، أوضح التقرير أن متوسط أجر السعوديين العاملين في قطاع الأعمال العام هو الأعلى بنحو 15155 ريالاً، مقابل 10768 للأجانب.

بينما لم يتجاوز متوسط أجر السعودي 7925 ريالاً في منشآت القطاع الخاص، و3920 ريالاً لغير السعودي.

وحسب البيانات، فإن أعلى متوسط شهري للعاملين كان في الفئة العمرية بين 50 و54 سنة بـ 15099 ريالاً للعامل السعودي، مقابل 6799 ريالاً للعامل لأجنبي الذي يتجاوز عمره الـ 65 عاماً.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
10:18 AM
قالت: أجر العاملين في قطاع الأعمال العام هو الأعلى بنحو 15155 ريالاً

"الإحصاء": متوسط الأجر الشهري للسعوديين ١٠٤٦٢ مقابل ٣٦٠٤ للأجانب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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20,605

 كشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء مؤخراً، أن متوسط الأجر الشهري للسعوديين بلغ 10462 ريالاً خلال النصف الأول 2016، مقابل 3604 ريالات لغير السعوديين.

وأوضحت البيانات أن معدل الأجر الشهري للمشتغلين في المملكة للسنوات 2014- 2016، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور السعوديين نحو 10656 ريالاً، مقابل 9579 ريالاً للسعوديات العاملات.

وبلغ متوسط الأجر الشهري العام لجميع العاملين في المملكة بنهاية النصف الأول 2016 نحو 6384 ريالاً.

ووفق موقع "أرقام" المتخصص، فعلى صعيد توزيع متوسط الأجر الشهري وفقاً لنوع القطاع، أوضح التقرير أن متوسط أجر السعوديين العاملين في قطاع الأعمال العام هو الأعلى بنحو 15155 ريالاً، مقابل 10768 للأجانب.

بينما لم يتجاوز متوسط أجر السعودي 7925 ريالاً في منشآت القطاع الخاص، و3920 ريالاً لغير السعودي.

وحسب البيانات، فإن أعلى متوسط شهري للعاملين كان في الفئة العمرية بين 50 و54 سنة بـ 15099 ريالاً للعامل السعودي، مقابل 6799 ريالاً للعامل لأجنبي الذي يتجاوز عمره الـ 65 عاماً.

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