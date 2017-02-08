الإدارة الأمريكية تضع اللمسات الأخيرة على صفقة أسلحة كبيرة لصالح السعودية

بعدما أجّل الرئيس السابق "أوباما" توقيعها عدة أشهر

تعمل الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة "دونالد ترامب" اللمسات الأخيرة على صفقة أسلحة كبيرة للسعودية عقب تأجيلها عدة أشهر من قبل إدارة الرئيس السابق "باراك أوباما".

ووفقاً لصحيفة "واشنطن تايمز"، فإن الصفقة تحتوي على حزمة أسلحة تكنولوجية؛ وهي صواريخ موجهة بدقة بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار.

وأكد مسؤول أمريكي مطلع على أسرار الصفقة أن الرئيس الأمريكي الجديد أبدى موافقته على الصفقة لصالح أحد أهم الحلفاء في الشرق الأوسط، مضيفاً أن مسؤولين في البيت الأبيض انتهوا من إعداد المستندات والأوراق اللازمة للتصديق النهائي.

وأشار إلى أن هذه الصفقة تأتي عقب أن وضع الرئيس السابق بعض القيود على الصفقة السعودية، إضافة إلى صفقة أخرى لصالح البحرين.

وأضاف أن الصفقة لصالح البحرين ستحتوي على طائرات "F-16" بقيمة 3 مليارات دولار، مشيراً إلى أن دول الخليج تواجه تهديدات من قبل إيران التي تنشر الفوضى في المنطقة، كما أنها –دول الخليج- بشكل فعال في الحرب على التنظيمات الإرهابية أبرزها "داعش".