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"الإسكان": إعلان نطاق نظام رسوم الأراضي في مكة.. غرة جمادى

الوزارة بدأت تطبيق النظام في الرياض وجدة وحاضرة الدمام

أكد الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء أن النطاق المستهدف لنظام فرض الرسوم على ‫الأراضي البيضاء لمدينة مكة المكرمة سيعلن في ١ جمادى الأولى ١٤٣٨هـ.
 
وكانت الوزارة قد بدأت تطبيق النظام في (الرياض، جدة وحاضرة الدمام). 

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"الإسكان": إعلان نطاق نظام رسوم الأراضي في مكة.. غرة جمادى
سبق

أكد الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء أن النطاق المستهدف لنظام فرض الرسوم على ‫الأراضي البيضاء لمدينة مكة المكرمة سيعلن في ١ جمادى الأولى ١٤٣٨هـ.
 
وكانت الوزارة قد بدأت تطبيق النظام في (الرياض، جدة وحاضرة الدمام). 

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
09:47 PM
اخر تعديل
17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
09:10 AM
الوزارة بدأت تطبيق النظام في الرياض وجدة وحاضرة الدمام

"الإسكان": إعلان نطاق نظام رسوم الأراضي في مكة.. غرة جمادى

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
10,367

أكد الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء أن النطاق المستهدف لنظام فرض الرسوم على ‫الأراضي البيضاء لمدينة مكة المكرمة سيعلن في ١ جمادى الأولى ١٤٣٨هـ.
 
وكانت الوزارة قد بدأت تطبيق النظام في (الرياض، جدة وحاضرة الدمام). 

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