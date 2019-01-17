أكد الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء أن النطاق المستهدف لنظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لمدينة مكة المكرمة سيعلن في ١ جمادى الأولى ١٤٣٨هـ.
وكانت الوزارة قد بدأت تطبيق النظام في (الرياض، جدة وحاضرة الدمام).
"الإسكان": إعلان نطاق نظام رسوم الأراضي في مكة.. غرة جمادى
الوزارة بدأت تطبيق النظام في الرياض وجدة وحاضرة الدمام
أكد الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء أن النطاق المستهدف لنظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لمدينة مكة المكرمة سيعلن في ١ جمادى الأولى ١٤٣٨هـ.
وكانت الوزارة قد بدأت تطبيق النظام في (الرياض، جدة وحاضرة الدمام).
أكد الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء أن النطاق المستهدف لنظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لمدينة مكة المكرمة سيعلن في ١ جمادى الأولى ١٤٣٨هـ.
الوزارة بدأت تطبيق النظام في الرياض وجدة وحاضرة الدمام
"الإسكان": إعلان نطاق نظام رسوم الأراضي في مكة.. غرة جمادى
أكد الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء أن النطاق المستهدف لنظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لمدينة مكة المكرمة سيعلن في ١ جمادى الأولى ١٤٣٨هـ.
وكانت الوزارة قد بدأت تطبيق النظام في (الرياض، جدة وحاضرة الدمام).